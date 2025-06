Manifestazione pro Gaza a Roma, in piazza 300mila persone secondo gli organizzatori

Con gli interventi di Schlein, Conte, Bonelli e Frantoianni è terminata a Roma, in piazza San Giovanni, la manifestazione per Gaza promossa da Pd, Movimento 5 stelle e Allenza Verdi Sinistra. Presenti 300 mila persone secondo gli organizzatori, per le forze dell’ordine tra le 20mila e le 50mila. "Non vogliamo essere complici del governo d'Israele”, ha detto la segretaria dem dal palco. “L’attacco di Hamas non può giustificare il massacro di bambini, una punizione collettiva di un intero popolo, Meloni ascolti la piazza, le vite dei palestinesi contano” ha aggiunto la Schlein che ha parlato di pulizia etnica in atto nella Striscia. Sulla stessa linea Giuseppe Conte. “Il nostro governo e quello degli Usa sono complici di questo genocidio” ha dichiarato il leader pentastellato. Conte ha precisato: ''Non bisogna confondere la condotta criminale di Netanyahu, di coloro che hanno una responsabilità in questo genocidio, con la comunità israeliana”.