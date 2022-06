Marco Carta svela un sogno nel cassetto

Marco Carta ha un sogno: duettare con Malika Ayanna. E lo rivela a RTL 102.5 News durante Trends & Celebrities con Francesco Fredella e Francesco Ciannamea. “Mi piacerebbe tanto duettare con Malika Ayane, sapete: resta uno dei sogni nel cassetto", racconta in radiovisione l'ex vincitore di Amici (edizione 2007 e di Sanremo nel 2009).

LA MUSICA E SANREMO

“Finalmente sono tornato a fare musica. L’ultimo album era datato 2018, poi mi sono preso una pausa. C’è stata anche la pandemia di mezzo e adesso c’è bisogno di comunicare esigenze nuove, come quella di vedersi”, dice nel corso dell'intervista. Un bel momento per Marco Carta, sardo doc e con la passione per la musica sin da bambino. In diretta parla anche del Festival di Sanremo 2023. Qualcuno pensa che Marco Carta ci sarà. Chissà. Comunque è troppo presto per dirlo. “Questa è una domanda difficile. Con chi vorrei cantare nella serata dei duetti? Ci sono tanti artisti italiani degni di nota, ma mi piacerebbe sicuramente fondere la mia voce con quella di una donna. Ce ne sono parecchie che mi piacciono, però la voce di Malika Ayane è tra quelle che stimo di più”, puntualizza.

IMPEGNO, FORTUNA E TESTARDAGGINE NON DEVONO MANCARE

La ricetta del successo per Marco Carta è molto chiara: impegno, fortuna e un po' di testardaggine. Tutto questo non deve mancare assolutamente. Carta canta: nel 2007 vince Amici ed inizia la sua brillante carriera. “Speravo di avere una carriera brillante, ma non osavo immaginarmelo a quei tempi. Come succede per le cose brutte, mi domandavo: perché proprio a me? Certo, impegno, fortuna e testardaggine non devono mancare. Oggi, però, posso dire che l’insegnante di dizione, Fioretta Mari, sarebbe orgogliosa di me, visto che ho un po’ ridotto il mio accento sardo”, racconta ancora.