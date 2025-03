"Massima allerta per la propria sicurezza": cosa accade a Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez?

Star dei social. Cliccatissimi, amati dal pubblico di ogni età: Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno vivendo un periodo da incubo a causa delle minacce social. Ed hanno rafforzato il team di guardie del corpo. Addirittura, da quello che raccontano i media internazionali, stanno vivono in una villa bunker.

La notizia arriva dalla rivista portoghese “Nova Gente”: il calciatore e la compagna sarebbero in stato di "massima allerta per la propria sicurezza". Quindi, il calciatore, tra i più ricchi al mondo (e anche tra i più seguiti sui social) avrebbe deciso di assumere nuove guardie del corpo per

LA PREOCCUPAZIONE E LA PAURA: COSA STA ACCADENDO A CRISTIANO RONALDO?

Negli ultimi mesi, a quanto pare, c'è stata una vera e propria escalation di terrore: Ronaldo e Georgina temono per la sicurezza dei figli dopo aver ricevuto minacce violente. Infatti, la modella ha deciso di condividere le foto dei figli con il volto coperto da emoticon (non era mai accaduto prima). E, come riferiscono i media, la Rodriguez pare che abbia deciso di dare un taglio a tutti gli impegni mondani. Stop. eorgina Rodriguez e Ronaldo, festa per il compleanno della piccola Bella

LA NUOVA VITA DI RONALDO

Anche in Arabia Saudita Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono i personaggi del momento. I più cliccati e gettonati. Anche i più ricchi. Si sono trasferiti a Riad nel gennaio del 2023, dopo che il calciatore ha firmato il contratto con la squadra dell’Al Nassr.

Un periodo in hotel, uno dei più lussuosi, poi il trasferimento in una villa da sogno che ha un bunker per garantire la sicurezza. L’advisor Guido Fienga, poco tempo fa, parlava così di Ronaldo:

“Qui lui si trova molto bene, apprezza molto il fatto che non sia inseguito dai paparazzi che non esistono. Vive una vita più tranquilla, ama molto vedere i match di kickboxing e la quiete della sua villa".

Ma il calciatore ha ricevuto minacce sui social ed ha deciso di mettersi al sicuro. Una serie di azioni per tutelare la sua famiglia.

