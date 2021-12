"Masterchef è stata la svolta": com'è cambiata la vita di Antonio Lorenzon

I fornelli, una passione. Ed un nuovo lavoro. Per Antonio Lorenzon, storico vincitore di Masterchef Italia - nona edizione - arriva il momento della vera popolarità. Dopo quel programma, che gli regala successo e soddisfazioni, la sua vita cambia radicalmente. "Facevo un altro lavoro, cucinavo per diletto. Ora lo faccio per lavoro", dice a Trends & Celebrities su RTL 102.5 News.

"Non sto cucinando tutti i giorni dalla mattina alla sera, ma mi diletto parecchio, sto facendo belle cose, sto organizzando delle serate. Ho pensato tanto quando eravamo in pandemia, forse avessi pensato meno… Ovvio che è servito vincere Masterchef, mi ha dato un ottimo trampolino di lancio, se no non mi mettevo a fare da mangiare, prima il cibo era un hobby e adesso è una professione”, continua a raccontare Lorenzon nel corso del programma condotto da Francesco Fredella, Simone Palmieri e Jody Cecchetto.

REWIND: L'ESPERIENZA A MASTERCHEF

Successo, ma anche tanti sacrifici. L'esperienza a Masterchef, il programma che fa sognare tutti gli appassionati di cucina, crea uno spartiacque nella vita di Lorenzon. “E’ stata un’esperienza pesante, son tre mesi non semplici, duri, pesanti, non è stato facile", dice. "Porto con me la consapevolezza di essere capace di cucinare che prima non avevo, mi sono iscritto un po’ per gioco e alla fine… io prima ero direttore creativo di abbigliamento e arredamento e ora ho cambiato totalmente lavoro, ma quando uno ha la creatività la porta anche nei piatti, è una cosa importante”.

PANETTONE O PANDORO?

Sembrerebbe un vero dilemma: panettone o pandoro? “Il primo è cento volte più buono – risponde lo chef originario di Bassano Del Grappa – rispetto ad un pandoro, ha una struttura diversa, poi ci sono gli appassionati del pandoro. A me piace il panettone ma fino a qualche anno fa adoravo più il pandoro”. Ovviamente, durante la diretta, non mancano i trucchi da svelare agli ascoltatori in radiovisione. “La lievitazione, i tempi, e ovvio il lievito madre che è il cuore del panettone, è quello che fa la differenza”, spiega.

"MI SPOSERO' NEL 2022": LA CONFESSIONE IN DIRETTA

Nel 2022 arriveranno anche le nozze. "Sto vivendo un bel momento", confessa. "Avevo in programma di sposare il mio compagno, ma come sapete la pandemia ha cambiato i piani di tutti. Ci sposeremo nell'estate del 2022, tra giugno e luglio", racconta Antonio Lorenzon, che utilizza una metafora musicale per descrivere la sua cucina. "I Måneskin sono molto rock, la mia cucina è più romantica e classica. L’anno scorso avevo preparato un piatto dedicato a Irama”, conclude nell'intervista.