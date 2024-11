Mauro Icardi ha una nuova fidanzata dopo la fine della storia con Wanda Nara? Ecco l'ultimo pettegolezzo

Ancora una volta Mauro Icardi. I media parlano di lui per la nuova, presunta, fidanzata. Il calciatore al momento di trova in Argentina dopo la fine della stagione con il Galatasaray a causa di un infortunio. Con Wanda Nara, che è stata anche sua agente per lungo tempo, è arrivata l’ennesima separazione. Lei, infatti, a quanto pare, ha ufficializzato una storia d’amore con il rapper L-Gante mentre Icardi è stato avvistato con l’avvocatessa che sta seguendo la causa tra lui e la Nara. Si tratta di Angela Burgos, penalista di 35 anni. Sarebbe lei, secondo rumors, la sua nuova fiamma.

Il bacio tra Wanda Nara e L-Gante diventa virale. Intanto, Mauro Icardi finisce la partita in barella a causa di un infortunio. Intanto, il Galatasaray attacca Wanda Nara. Il dirigente Okan Buruk tuona:

Se Mauro non avesse avuto problemi con la moglie, ora per lui tutto sarebbe completamente diverso. Io rispetto tutto: il suo matrimonio, sua moglie. Ma senza problemi con lei, ora sarebbe diverso… Forse sarebbe stato il centravanti titolare della Nazionale argentina. Probabilmente Icardi ha perso molte cose nella sua vita per questo motivo.



E’ un ottimo padre e ama la sua famiglia e i suoi figli. Ha un cuore molto buono. Noi lo abbiamo sempre aiutato perché la cosa più importante nella vita è la famiglia. Il calcio non può metterla in secondo piano. Se il giocatore non è felice, non è possibile ottenere prestazioni sul campo. Ho sempre cercato di sostenerlo, ora vediamo, tornerà il prima possibile