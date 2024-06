Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta non si nascondono più: le foto insieme ad Atene

Non si nascondono più e ufficializzano il loro amore. È forse il primo vero gossip dell’estate che si preannuncia rovente. Melissa Satta e Carlo Gussalli Beretta, paparazzati più volte, sono partiti per una vacanza in Grecia. Lui è il rampollo-imprenditore della famiglia che produce armi ed ha pubblicato sui social una storia con la Satta. Nessun bacio, nessuna dedica romantica, ma la foto in questione sembra già un indizio utile a chi ama il gossip.

IL VIAGGIO IN GRECIA

Sullo sfondo delle foto social scattate in Grecia, l’Acropoli di Atene rende tutto più romantico. E forse Carlo Gussalli Beretta lo sa bene. Beretta, imprenditore prodigio, in passato è stato legato a Giulia De Lellis (ex concorrente del Grande Fratello Vip ed ex fidanzata di Andrea Damante). Da quanto sappiamo, però, Beretta non ama le foto sui giornali e il chiacchiericcio della cronaca rosa: ha sempre limitato con parsimonia le sue apparizioni sui tabloid di gossip. Dopo aver chiuso la storia con la De Lellis, sembra però che abbia ritrovato il sorriso con Melissa (che in passato è stata legata a Boateng). Ma la domanda che i fan di Melissa Satta si pongono è una sola: perché Beretta ha deciso di pubblicare le foto del viaggio ad Atene? Forse per ufficializzare la storia d’amore? Tuttavia non c’è traccia di un bacio. Qualche tempo fa i paparazzi avevano 'pizzicato' Beretta e la Satta a Madrid, poi a Forte dei Marmi. Ma c’è chi parla di baci appassionati in Sardegna. Chissà.

AMORI PASSATI. ECCO COSA C’È DA SAPERE SULLA COPPIA DELL’ESTATE

Satta-Beretta: potrebbero essere loro i primi protagonisti dell’estate. In passato Melissa Satta è stata sposata con Kevin Prince Boateng, da cui ha avuto suo figlio Maddox. Poi la storia lampo con il tennista Matteo Berrettini e infine l’arrivo, forse improvviso, nella sua vita di Carlo Beretta, ex dell’influencer Giulia De Lellis. Il resto è storia di questi giorni.