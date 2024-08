"Mi devo scusare, mi metterei a piangere": le parole di Antonello Venditti dopo il video virale sui social

Arrivano le scuse di Antonello Venditti, che è finito nella bufera mediatica sui social dopo quello che è accaduto nel corso di un suo concerto a Barletta. Ecco i fatti: il cantante romano stava raccontando un aneddoto della sua vita privata ed ha percepito alcune parole incomprensibili che provenivano dal pubblico. Venditti, a quel punto, si è rivolto a quella persona e, subito dopo, gli hanno fatto notare che era affetta da disabilità.

LE PAROLE DI ANTONELLO VENDITTI PRONUNCIATE NEL VIDEO

LE SCUSE DEL CANTANTE CON UN VIDEO PUBBLICATO SUI SOCIAL

Venditti ha chiesto scusa alla ragazza con un video postato sui suoi canali social, dopo che è montata una vera e propria polemica. E ha detto:

Ho sbagliato, ho sbagliato perché nel buio non mi sono accorto di questa ragazza. Pensavo fosse una contestazione politica alla quale sono abituato, quindi ho risposto in maniera molto violenta a questa ragazza della quale sono venuto a conoscenza. Il padre è fantastico, la famiglia è fantastica. Quindi mi devo scusare ma più delle scuse non posso fare, non me la sento. Il mio concerto è molto complicato - ha spiegato - io dico delle cose molto forti quindi reagisco a qualcosa che nel buio, tra cinquemila persone, uno non può rendersi conto. Ho fatto ammenda subito, ieri sera, dopo il concerto. I genitori hanno avuto i miei pass e tutto

"Sono sconvolto, onestamente perché oltre gli attacchi politici che mi vengono da tutte le parti, arrivano anche attacchi che non mi merito. Tutti sanno quanto voglio bene ai ragazzi speciali, lo possono testimoniare tutti quelli che vengono ai miei concerti