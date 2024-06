Milano, al volante ubriaco investe una ragazza e la trascina sotto la sua auto

LA DINAMICA DELL'INCIDENTE

Un drammatico incidente si è verificato ieri sera a Milano. Un automobilista, dopo aver investito due giovani donne, non si è fermato, probabilmente ignaro del fatto che una delle due fosse rimasta incastrata sotto la sua auto. È stata la Polizia a fermarlo dopo che aveva trascinato la ragazza per circa 300 metri. La ventiquattrenne è ora ricoverata in ospedale, in condizioni critiche. L'incidente è avvenuto in piazza Bausan, vicino al Politecnico, una zona frequentata da molti giovani che si ritrovano nei numerosi locali del quartiere Bovisa. Il guidatore, risultato positivo all'alcoltest, ha investito la giovane e la sua amica mentre attraversavano sulle strisce pedonali. Quest'ultima ha riportato solo lievi contusioni. Due agenti della Volante 'Comasina bis' sono intervenuti immediatamente, riuscendo a portare la 24enne in ospedale in tempo. Hanno anche protetto l'investitore dalla folla inferocita, composta da passanti e amici della vittima, che lo inseguivano. Il conducente, un ragazzo di 21 anni, è stato denunciato ma attualmente è in libertà. La Polizia Locale, che sta conducendo le indagini, ha precisato che l'incidente è avvenuto intorno alle 22 in via Ricotti all'angolo con via Mercatini. La Volante ha intercettato l'auto, una Ford, in piazzale Bausan, circa 300 metri dal punto dell'impatto. Gli agenti hanno notato le gambe della ragazza sporgere da sotto il veicolo e, fermata l'auto, hanno immediatamente prestato soccorso sollevando il mezzo con l'aiuto di alcuni passanti. Gli agenti, con l'assistenza di alcuni residenti che hanno fornito una coperta, hanno tamponato una profonda ferita della giovane. Successivamente, hanno caricato l'automobilista sulla Volante per proteggerlo dalla folla che voleva aggredirlo. Attualmente, le condizioni della ragazza sono gravi ma stabili. È stata sottoposta a un intervento chirurgico all'ospedale Niguarda per ridurre i traumi e fermare l'emorragia, avendo riportato lesioni alla testa, al bacino, alle braccia e alle gambe. La prognosi rimane riservata e le prossime 24-48 ore saranno decisive. La Polizia Locale sta raccogliendo testimonianze e visionando i filmati delle telecamere di sicurezza per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.