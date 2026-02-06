Milano-Cortina 2026, l’armonia accende San Siro: spettacolo, musica e spirito olimpico

La parola scelta per raccontare al mondo Milano-Cortina 2026 è “armonia”, e mai come nella cerimonia d’apertura questo concetto ha trovato una traduzione concreta, visiva ed emotiva. San Siro, trasformato per una notte nel cuore pulsante dei Giochi, ha accolto lo spettacolo con un colpo d’occhio potente: luci, musica, coreografie e tecnologia hanno dato vita a un racconto continuo, capace di unire Milano alle montagne di Cortina in un’unica grande scena diffusa.

L'APERTURA

L’inizio è affidato alle immagini: sui maxi schermi scorrono l’Italia e le sue eccellenze, dai monumenti all’arte, dalla Motor Valley al paesaggio alpino. Lo stadio, illuminato dai braccialetti indossati dal pubblico, si spegne e si riaccende seguendo le note di una colonna sonora che accompagna il primo segmento dello show. I figuranti entrano in pista, racchiusi in teche luminose, mentre un angelo simbolico attraversa la scena. È un richiamo alla classicità, alla bellezza senza tempo, alla ricerca di equilibrio che fa da filo conduttore all’intera cerimonia.

"L'INFINITO" RECITATO DA PIERFRANCESCO FAVINO

Il violino introduce una nuova fase: Pierfrancesco Favino cammina tra i danzatori recitando “L’infinito” di Giacomo Leopardi. La poesia diventa spazio, movimento, respiro collettivo. Subito dopo, il tricolore prende forma al centro dello stadio: Vittoria Ceretti consegna la bandiera italiana, che viene issata mentre Laura Pausini intona l’inno nazionale, collegata in perfetta sincronia con Cortina, dove un coro accompagna il canto. Due città lontane ma unite, due palcoscenici che dialogano.

MARIAH CAREY E "NEL BLU DIPINTO DI BLU"

Lo spettacolo prosegue con un’esplosione di musica pop e citazioni iconiche. Mariah Carey incanta San Siro con una versione intensa di “Nel blu dipinto di blu”, omaggio a Domenico Modugno, prima di lasciare spazio a un cambio netto di atmosfera. La pista si colora con spirali luminose, i ballerini si muovono tra richiami all’opera italiana e alla cultura pop: Verdi, Raffaella Carrà, Celentano. La cerimonia alterna solennità e leggerezza, memoria e ironia, fino ai momenti più giocosi affidati a Sabrina Impacciatore e Brenda Lodigiani, che scherzano sulla gestualità italiana strappando sorrisi allo stadio.