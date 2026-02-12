Milano-Cortina . Fede Brignone splendido oro nel SuperG, Sofia Goggia esce di pista quando avevA il tempo migliore

Fede conquista l'oro 10 mesi con una prova strepitosa. Sofia salta quando era in vantaggio. Seconda la francese Miradoli davanti all'austriaca Huetter . Quinta Pirovano, settima Curtoni questo il quadro del superg. Per un sogno che diventa realtà. Quello di federica Brignone che dopo 10 mesi dal grave infortunio indossa l’oro del SuperG ai Giochi olimpici di Milano Cortina . La portabandiera azzurra è stata perfetta, ha superato tutte le trappole piazzate dall’allenatore norvegese: sono costate l’uscita a 5 delle prime 9 al via, tra cui alcune delle favorite, compresa Sofia Goggia , partita con il 9 e fuori a metà gara. Nessuno ha disegnato i curvoni in velocità come Fede, sicura dove Aicher e Weidle sono uscite, imprendibile come se non avesse smesso un secondo di sciare. Come se non avesse affrontato la prova più complicata in carriera. Partita con il 6, Brignone sotto gli occhi del presidente Mattarella e di Deborah Compagnoni, ha stampato il tempo di 1’23”41 che nessuno dopo di lei è riuscita a migliorare. Goggia è deragliata dopo due intermedi. Sul podio salgono la francese Miradoli (seconda a 41/100) e l’austriaca Cornelia Huetter U(a 52/100). Quinto posto per Laura Pirovano (a 76 centesimi), mentre Elena Curtoni è settima a 77/100. A 35 anni Federica Brignone completa la collezione olimpica di medaglie dopo l’argento in gigante e il bronzo in combinata a Pechin o e l’altro bronzo in gigante a PyeongChang . Il tutto in una carriera incredibile: 2 ori (combinata 2023, gigante 2025) e 3 argenti mondiali , 2 Coppe del Mondo generali, 5 di specialità e 37 successi in Coppa del mondo .

Sofia è saltata

Goggia è passata larga al salto Duca d’Aosta, ha rischiato ed è uscita. Velocissima al secondo intermedio, ma sempre al limite, Sofia prova a rimanere nel tracciato ma dopo la caduta nella discesa della combinata è di nuovo a terra, per fortuna senza conseguenze, ma con la delusione per un’impresa mancata nella sua Cortina. Brutta caduta per la campionessa olimpica Breeze Johnson, finita nelle reti dopo una spigolata.

i complimenti per Federica

"siamo italiani e siamo forti!— Il presidente del Coni Luciano Bonfiglio alla Rai: "Ha dimostrato come si deve reagire, arrivando qui con grande professionalità. Dietro c'è tutto lo staff, è una delle poche volte in cui mi sono commosso - dice il presidente del Coni - Gareggiare in Italia hai la pressione di tutti, isolarsi vuol dire essere dei fenomeni, ne abbiamo tante di atlete così. Mi dispiace per Sofia, ma abbiamo dimostrato di essere uno squadrone. Che volete di più: siamo forti, siamo italiani e stiamo vincendo. Il presidente Mattarella è molto competente ed è presente, è il nostro primo tifoso. Non siamo ancora stanchi di vincere".

Fede incredula

"o la va o la spacca"— "Ho pensato a sciare, a fare il massimo, ma non pensavo di poter vincere, o la va o la spacca mi sono detta. Campionessa olimpica? Mai nella vita me lo sarei aspettata, è qualcosa di speciale. Ce l'ho fatta perché non mi mancava, sapevo che era qualcosa di più, ero tranquilla, mi valutavo outsider, sapevo di aver già fatto tanto". Le prime parole da olimpionica di Fede Brignone.#casartl1025



