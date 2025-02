Milano-Sanremo 2025, presentato il percorso e confermata la partenza da Pavia

L'importanza della Classicissima di primavera

Il percorso

RTL 102.5 è la radio ufficiale dell’evento e, attraverso gli inviati, seguirà la corsa in ogni tappa, da sempre di fondamentale importanza nelle Classiche monumento.La Milano-Sanremo, infatti, non è solo un evento sportivo, ma un volano per la promozione del territorio e la valorizzazione del patrimonio. Su questo, ed in generale sull’importanza del binomio sport-turismo, si è concentrata in particolar modo l’Assessore allo Sport e Turismo del comune di Pavia, Gregorini, che ha sottolineato come sia una grande occasione, per la città e la Provincia, poter mostrare tutte le potenzialità inespresse della zona.La Classicissima di primavera è seguita in tutto il mondo. Ogni anno sono accreditate testate nazionali ed internazionali, si conta un’audience di circa 3 milioni e mezzo di persone senza dimenticare la fetta, decisamente di rilievo, del mondo social, con una community fissa intorno ai 6 milioni.Tale esposizione consente di mostrare al mondo le potenti immagini di ciò che il nostro territorio offre, con tutte le possibilità annesse. Immediatamente il pensiero va agli sportivi, ma anche agli appassionati della domenica e le relative famiglie così come i curiosi che, in vista dell’evento, decidono di andare a sbirciare più da vicino.Proprio in vista di queste necessità, una delle prime novità di quest’anno sta nei piccoli cambiamenti di percorso, che riguardano soprattutto i primi kilometri di gara. Da Pavia si procederà verso nord, toccando la Certosa di Pavia, per poi rientrare nel classico tragitto.“La trasformazione dev’essere quella che vede Pavia passare da semplice luogo di passaggio a destinazione” cosi il Presidente della Provincia, Palli.Sono 289 i kilometri complessivi, con pendenze che non superano il 9% , quelli che saranno percorsi da grandissimi nomi quali Tadej Pogacar, emblema del ciclismo mondiale dopo la stagione 2024, ma anche Mathieu Van Der PoeL, Jasper Philipsen e Filippo Ganna.E’ stato proprio il belga, l’anno scorso, a vincere la classicissima di Primavera, ma secondo il direttore Rcs Sport, Mauro Vegni, gli italiani hanno speranza. L’ultima vittoria nostrana risale al 2018 con Nibali.