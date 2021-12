Ministro Speranza: siamo ancora nel pieno della pandemia, sono giorni non semplici, avanti con i vaccini

IL VIRUS C'E' ANCORA

Non bisogna dimenticare che la situazione, rispetto a un anno fa, è radicalmente cambiata. Grazie ai vaccini, l’aumento di contagi è sotto controllo, le terapie intensive non vivono situazioni di emergenza, il numero dei morti è drasticamente calato. Ma c’è un risvolto della medaglia: giustamente ci sentiamo tutti più sicuri e in questi casi – inevitabilmente- l’attenzione cala: non siamo più rigorosi con le mascherine, c’è meno cautela nell’evitare gli assembramenti. Ma non è ancora tempo di abbassare la guardia: siamo tutti più protetti grazie alla campagna vaccinale, ma il virus c’è ancora. Dobbiamo continuare a guardarlo con sospetto. Il concetto è stato ribadito questa mattina dal ministro della salute Roberto Speranza: “Sono ancora giorni non semplici. Come è evidente stiamo ancora dentro il pieno di una pandemia che vede numeri crescenti in tutti i Paesi europei e, anche se leggermente più bassi, numeri importanti e in crescita anche nel nostro Paese. Non c'è alcun dubbio che ancora in queste ore dovremo investire con ogni energia sulla vera leva che abbiamo, e cioè la campagna di vaccinazione. I numeri degli ultimi giorni sono numeri molto incoraggianti: c'è una crescita importante delle terze dosi e c'è una crescita anche delle prime dosi, a riprova che le misure che abbiamo stabilito stanno dando un ulteriore impulso importante alla campagna di vaccinazione”.