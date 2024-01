Mister Ok rinuncia al tradizionale tuffo nel Tevere: colpa di un improvviso mal di schiena

Ha detto no. Stavolta non si è tuffato nel Tevere dal ponte Cavour di Roma ed ha lasciato alle proprie spalle il tradizionale appuntamento di Capodanno. Un mal di schiena ha bloccato Mister Ok, così viene chiamato ormai da molti anni il "tuffatore seriale" del primo dell'anno. All'anagrafe si chiama Maurizio Palmulli, ex bagnino 71enne di Castel Fusano. Come ogni anno, decine e decine di persone, attendevano il suo tuffo da uno dei ponti del quartiere Prati della Capitale.





LE PAROLE DEL FIGLIO DI MISTER OK

"E come se l’avesse fatto, perché ci vuole coraggio a stare lì sopra e rinunciare. Grazie per avermi ascoltato", ha detto il figlio Claudio. Tanti i commenti di sostegno dei suoi fan. "Per noi sei sempre Mister Ok. Grande Maurizio Palmulli", scrive Andrea sui social, uno dei tanti fan dell'ex bagnino ormai in pensione.







Palmulli è stato coraggiosissimo per ben 35 anni, tanti sono i tuffi fatti nel giorno di Capodanno sempre dallo stesso punto. Palmulli, però, è il secondo "Mister Ok": il primo ad inaugurare la saga dei tuffi è stato Rick De Sonay, l'italo-belga che nel 1946 si tuffò nel fiume di Roma in costume e cilindro.

In tutti questi anni non sono mancate foto, interviste, Storie Instagram per raccontare uno spaccato di vita. Mister Ok è diventato un vero simbolo per la Capitale e non solo. Un tuffo che è di buon auspicio, diventando ormai un appuntamento fisso per milioni di romani.