Mogol in volo con la moglie con l'elisoccorso dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma,"vigili splendidi"

Gabriele Manzo

27 febbraio 2026, ore 18:00

Forti critiche dei sindacati per il viaggio del paroliere verso la festa dei vigili a Roma, il ministro Piantedosi: critiche strumentali, è un monumento nazionale"


Giulio Rapetti , cioè Mogol, dopo il premio alla carriera con tanto di ovazione del Teatro Ariston a Sanremo , ha vissuto un'altra esperienza singolare. Con la moglie è riuscito partecipare oggi alla festa dei Vigili del Fuoco e lo ha fatto utilizzando proprio l'elicottero dell'elisoccorso del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, cosa questa che ha scatenato polemiche.

Piantedosi: 'Mogol monumento nazionale, polemiche strumentali'

"Siamo contentissimi di aver avuto qui" Mogol "e lo ringraziamo per quello che ci ha dato. Il resto sono le solite polemiche strumentali. Noi siamo molto contenti di aver avuto un grandissimo artista, un monumento nazionale che ha regalato parte della sua capacità artistica, ha scritto una canzone regalandola come inno ai Vigili, quindi gli siamo profondamente grati". Così il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha risposto a margine della festa dell'istituzione del Corpo dei vigili del Fuoco.


Il sindacato Usb: 'Un fatto gravissimo'

"Leggere che l'elisoccorso per i cittadini liguri è stato utilizzato come taxi speciale per portare un noto paroliere da Sanremo a Roma lascia sconcertati - scrive il consigliere regionale ligure del Pd Simone D'Angelo -, anche perché sappiamo che per la nostra regione il servizio di elicottero dei Vigili del Fuoco è indispensabile per tutte le attività dell'elisoccorso, delle emergenze dei cittadini genovesi".

Per D'Angelo "sconcerta che questa indicazione arrivi dal ministero degli Interni e sconcerta il silenzio del governatore Bucci che dovrebbe spiegare ai liguri se era conoscenza dell'utilizzo del servizio dell'elisoccorso in servizio taxi speciale per il Festival di Sanremo e se questa scelta voluta dal ministero degli Interni ha comportato un rischio, una sospensione di un servizio determinante per i cittadini Liguri". Sulla stessa linea anche l'Usb Vigili del Fuoco che denuncia con "estrema fermezza" quanto emerso dalla notizia pubblicata da Il Fatto Quotidiano. "Ci troviamo di fronte a un fatto gravissimo: un mezzo di soccorso, finanziato con risorse pubbliche e destinato esclusivamente alla tutela della vita e alla sicurezza dei cittadini, è stato impiegato per finalità estranee alla missione istituzionale del Corpo. Un elicottero dei Vigili del Fuoco - aggiunge il sindacato - non è un mezzo di rappresentanza né uno strumento a disposizione dell'autorità politica e della massima autorità aeronautica dei Vigili del Fuoco per esigenze di opportunità o d'immagine. Ogni ora di volo comporta costi rilevanti, carburante, manutenzione, personale altamente specializzato, usura del velivolo e incide sulla capacità operativa del dispositivo di soccorso sul territorio".

Il parolierere replica : 'Viaggio in elicottero ottimo, pompieri splendidi'

Il viaggio nell'elicottero dei vigili del fuoco da Sanremo a Roma è andato "benissimo, i vigili dei fuoco sono persone splendide, meravigliose e vanno ringraziate da tutti". Così Mogol, a margine della prima festa commemorativa dell'istituzione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al Teatro Argentina, a Roma. Nel corso della cerimonia, il paroliere è stato nominato vigile del fuoco ad honorem e subito dopo è stato eseguito e cantato l'inno del Corpo da lui scritto.


elicottero
Mogol
Sanremo

