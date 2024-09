MotoGP, Bastianini trionfa nel Gran Premio dell'Emilia Romagna, secondo Martin, male Bagnaia, caduto a sette giri dal termine

Sul circuito di Misano, il Gran Premio dell'Emilia Romagna si decide nelle battute finali, a poche curve dal traguardo. Enea Bastianini mette in mostra tutta la sua grinta con un sorpasso deciso su Jorge Martin, che stava già pregustando la vittoria. Il pilota spagnolo, pur chiudendo al secondo posto, si consola grazie alla caduta di Francesco Bagnaia, avvenuta a sette giri dalla fine mentre si trovava in terza posizione. Tuttavia, lo spagnolo, leader della classifica piloti, non nasconde la sua frustrazione per il sorpasso subito e, dopo aver tagliato il traguardo, si lascia sfuggire un gesto di stizza. I due piloti si sono poi riconciliati a fine gara con una stretta di mano prima ancora di scendere dalle moto. Il podio è completato da Marc Marquez, che approfitta della scivolata di Bagnaia.

100ª VITTORIA PER LA DUCATI

Questo successo permette alla Ducati di festeggiare la sua 100ª vittoria in MotoGP e, con sei gare ancora da disputare, il quinto titolo Costruttori consecutivo è matematicamente assicurato. Il trionfo di Bastianini segna anche un importante avanzamento nella classifica piloti: Martin sale a 341 punti, aumentando il distacco su Bagnaia, ora a -24, dopo che il campione del mondo in carica si era avvicinato a soli 4 punti grazie alla vittoria nella Sprint del sabato. Martin, partito dalla seconda posizione in griglia e sotto pressione per un errore strategico commesso sullo stesso circuito due settimane prima, si è mostrato agguerrito, rimanendo in testa dalla quarta tornata. Tuttavia, non è mai riuscito a distaccare completamente Bastianini, che ha costantemente insidiato la sua leadership.





IL RACCONTO DELLA GARA

"È stata una gara molto dura", ha dichiarato Martin a fine corsa, aggiungendo di essere stato "spinto fuori pista" da Bastianini e di non aver avuto possibilità di risposta. "Mi sentivo il più forte oggi e meritavo la vittoria", ha sottolineato, anche se la caduta di Bagnaia ha comunque rafforzato il valore del suo risultato. Dal canto suo, Bastianini ha elogiato la prestazione di Martin, definendolo "perfetto per tutta la gara", ma ha spiegato di aver visto un piccolo spazio all'ultimo giro e di aver deciso di sfruttarlo, anche se era "al limite". Per Bagnaia, la gara è stata segnata da difficoltà con la gomma posteriore. Dopo essere partito dalla pole position e aver perso terreno a favore dei rivali, il campione in carica ha cercato di recuperare, mettendo a segno il miglior tempo del terzetto con un incredibile 1'30"877. Sembrava poter rientrare in lotta per la vittoria, ma un errore nella staccata alla curva 8 lo ha costretto a concludere la gara nella via di fuga della Quercia. "È stato un incidente strano, ero inclinato di soli 32 gradi, ma a volte succedono cose fuori dal nostro controllo", ha spiegato Bagnaia, deluso dal fatto di lasciare Misano con un ulteriore distacco in classifica. Ora il mondiale si sposta in Asia, con il prossimo appuntamento in programma nel weekend per il Gran Premio d'Indonesia.