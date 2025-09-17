Mourinho pronto a tornare ad allenare, ecco dove

Esonerato meno di un mese fa dal Fenerbahce dopo aver perso ai playoff di Champions League contro il Benfica, ora Josè Mourinho è a un passo dal tornare in panchina. Nello specifico, sulla panchina... del Benfica.

Un curioso gioco del destino per uno degli allenatori più vincenti di sempre, in grado ancora oggi - nonostante le vittorie e i trofei siano da qualche tempo in calo - di fare notizia e di esaltare i propri tifosi.

Cosa sta succedendo al Benfica

Dopo il ko all'esordio in Champions League contro il Qarabag (sconfitta casalinga 2-3, con clamoroso ribaltone degli ospiti inizialmente sotto di due reti), il Benfica ha esonerato il tecnico Bruno Lage.

A dare l'annuncio il presidente del club portoghese Manuel Rui Costa, già ieri sera in conferenza stampa: "Voglio informare tutti i tifosi del Benfica che abbiamo appena raggiunto un accordo con Bruno Lage, che da oggi non sarà più l'allenatore del Benfica. Vorrei ringraziare Bruno per tutto quello che ha cercato di fare, per tutto quello che ha fatto per il Benfica e per tutto l'impegno che ha dimostrato durante l'anno in cui ha rappresentato il nostro club. Ma purtroppo è giunto il momento e comprendiamo che è il momento di un cambiamento. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, ovviamente, contiamo di averlo in panchina sabato contro l'Aves".

Dunque, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sul nuovo allenatore della squadra portoghese, ma in base alle indiscrezioni riportate dalla stampa lusitana, sembra praticamente certo l'accordo con lo Special One.

Mourinho contro Juventus e Napoli

Da tecnico del Benfica, Mourinho, oggi 62enne, ritroverà subito il calcio italiano, visto che la compagine portoghese in Champions è previsto che nella fase campionato affronti anche Juventus e Napoli.

Mou torna a casa

Per Mourinho è un ritorno a casa. Infatti, aveva già allenato il Benfica, nel 2000, all'inizio della sua carriera. Si dimise dopo sole 9 partite di campionato a causa del cambio di presidenza del club.

Qualche anno dopo diventò il nuovo allenatore del Porto - storicamente squadra rivale del Benfica - e iniziò a scrivere la sua fortunatissima storia professionale, vincendo nel 2004 la sua prima Champions League.