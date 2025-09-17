Mourinho pronto a tornare ad allenare, ecco dove

Mourinho pronto a tornare ad allenare, ecco dove

Mourinho pronto a tornare ad allenare, ecco dove Photo Credit: ANSA/EPA/ERDEM SAHIN

Massimo Galanto

17 settembre 2025, ore 13:30

Il tecnico portoghese meno di un mese fa era stato esonerato dal Fenerbahce

Esonerato meno di un mese fa dal Fenerbahce dopo aver perso ai playoff di Champions League contro il Benfica, ora Josè Mourinho è a un passo dal tornare in panchina. Nello specifico, sulla panchina... del Benfica.

Un curioso gioco del destino per uno degli allenatori più vincenti di sempre, in grado ancora oggi - nonostante le vittorie e i trofei siano da qualche tempo in calo - di fare notizia e di esaltare i propri tifosi.

Cosa sta succedendo al Benfica

Dopo il ko all'esordio in Champions League contro il Qarabag (sconfitta casalinga 2-3, con clamoroso ribaltone degli ospiti inizialmente sotto di due reti), il Benfica ha esonerato il tecnico Bruno Lage.

A dare l'annuncio il presidente del club portoghese Manuel Rui Costa, già ieri sera in conferenza stampa: "Voglio informare tutti i tifosi del Benfica che abbiamo appena raggiunto un accordo con Bruno Lage, che da oggi non sarà più l'allenatore del Benfica. Vorrei ringraziare Bruno per tutto quello che ha cercato di fare, per tutto quello che ha fatto per il Benfica e per tutto l'impegno che ha dimostrato durante l'anno in cui ha rappresentato il nostro club. Ma purtroppo è giunto il momento e comprendiamo che è il momento di un cambiamento. Per quanto riguarda il prossimo allenatore, ovviamente, contiamo di averlo in panchina sabato contro l'Aves".

Dunque, al momento non ci sono comunicazioni ufficiali sul nuovo allenatore della squadra portoghese, ma in base alle indiscrezioni riportate dalla stampa lusitana, sembra praticamente certo l'accordo con lo Special One.

Mourinho contro Juventus e Napoli

Da tecnico del Benfica, Mourinho, oggi 62enne, ritroverà subito il calcio italiano, visto che la compagine portoghese in Champions è previsto che nella fase campionato affronti anche Juventus e Napoli.

Mou torna a casa

Per Mourinho è un ritorno a casa. Infatti, aveva già allenato il Benfica, nel 2000, all'inizio della sua carriera. Si dimise dopo sole 9 partite di campionato a causa del cambio di presidenza del club.

Qualche anno dopo diventò il nuovo allenatore del Porto - storicamente squadra rivale del Benfica - e iniziò a scrivere la sua fortunatissima storia professionale, vincendo nel 2004 la sua prima Champions League.  

Argomenti

Benfica
Josè Mourinho

Gli ultimi articoli di Massimo Galanto

Mostra tutti
  • Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio: chi è, quanti anni è, dove vive

    Miss Italia 2025, vince Katia Buchicchio: chi è, quanti anni è, dove vive

  • Beautiful, in arrivo la prima coppia gay maschile

    Beautiful, in arrivo la prima coppia gay maschile

  • Serie A, in Juventus-Inter di sabato debutterà la Refcam: ecco cos'è e come funziona

    Serie A, in Juventus-Inter di sabato debutterà la Refcam: ecco cos'è e come funziona

  • Sanremo 2026, ecco la possibile lista dei cantanti in gara

    Sanremo 2026, ecco la possibile lista dei cantanti in gara

  • Italia-Israele, stasera Gattuso cerca la seconda vittoria da ct: le probabili formazioni

    Italia-Israele, stasera Gattuso cerca la seconda vittoria da ct: le probabili formazioni

  • Alessandro Florenzi si ritira: "Il pallone sarà sempre parte di me"

    Alessandro Florenzi si ritira: "Il pallone sarà sempre parte di me"

  • Temptation Island in onda per tre sere consecutive su Canale 5. Mediaset: "Operazione mai tentata prima d'ora"

    Temptation Island in onda per tre sere consecutive su Canale 5. Mediaset: "Operazione mai tentata prima d'ora"

  • Pulp, il podcast di Fedez e Marra contro Beppe Sala: "Si è auto-assolto. Mani pulite? Freud avrebbe da dire..."

    Pulp, il podcast di Fedez e Marra contro Beppe Sala: "Si è auto-assolto. Mani pulite? Freud avrebbe da dire..."

  • Cosa abbiamo guardato su Netflix nei primi sei mesi del 2025: Adolescence batte Squid Game

    Cosa abbiamo guardato su Netflix nei primi sei mesi del 2025: Adolescence batte Squid Game

  • Stranger Things 5, rilasciato teaser trailer dell'ultima stagione

    Stranger Things 5, rilasciato teaser trailer dell'ultima stagione

Theo Hernandez saluta il Milan per l'Arabia Saudita, Allegri: "Ha fatto la sua scelta"

Theo Hernandez saluta il Milan per l'Arabia Saudita, Allegri: "Ha fatto la sua scelta"

L'allenatore livornese torna sulla panchina rossonera dopo 11 anni: "Obiettivo riportare il club in Champions"

Serie A, partono bene Napoli e Roma; crolla subito il Milan, impresa Cremonese a san Siro

Serie A, partono bene Napoli e Roma; crolla subito il Milan, impresa Cremonese a san Siro

Questi i risultati delle prime quattro partite del campionato: Sassuolo-Napoli 0-2, Milan-Cremonese 1-2, Roma-Bologna 1-0, Genoa-Lecce 0-0 . Domani altre quattro gare, lunedì le ultime due

Calciomercato, il calciomercato entra nel vivo ad agosto, tutte le trattative dei club di Serie A

Calciomercato, il calciomercato entra nel vivo ad agosto, tutte le trattative dei club di Serie A

Ultimo mese di calciomercato in Italia e i club cercano di sistemare le squadre con le ultime trattative, ecco quelle più importanti del massimo campionato italiano