MTV Awards: trionfano Benji e Fede, Mengoni e Emma

Michele Bravi si è aggiudicato il Best Performance Award

Francesco Gabbani nelle inediti vesti di presentatore ha fatto gli onori di casa in Piazza del Popolo Trionfatori della serata sono stati Benji & Fede con due premi – Best Italian Band e MTVAwardsStar – mentre Michele Bravi si è aggiudicato il Best Performance Award votato in diretta via Twitter. A Fabri Fibra MTV ha assegnato l’MTV RAP ICON AWARD, a Paola Turci l’MTV HISTORY AWARD mentre a Sfera Ebbasta il premio MTV Music.

Gli altri artisti che si sono esibiti live sul palco sono stati: Fabri Fibra con i branI “Pamplona” e “Fenomeno”, Nina Zilli con “Mi hai fatto fare tardi”, Samuel con “La statua della mia libertà”, Levante con “Non me ne frega niente”, Michele Bravi con “Solo per un po’”, Paola Turci con “La vita che ho deciso”, Lele con “Così com’è”, Elodie con “Verrà da sé” e Gabry Ponte ft. Danti con “Tu sei”.

