Napoli si prepara a scegliere il miglior panettone del mondo, a novembre l'evento per eleggere il dolce dell'anno

Ormai ci siamo quasi, a novembre la Fipgc, la Federazione internazionale pasticceria, gelateria e cioccolateria, presenterà la finale del Miglior Panettone del Mondo in quattro diverse categorie e cioè Classico, Panettore e/o Pandoro decorato, Innovativa e Pandoro. Una giuria internazionale valuterà tutti i panettoni in competizione e deciderà quale, tra quelli in gara, potrà essere definito il migliore al mondo. L'appuntamento è fissato al salone Gustus della Mostra d'Oltremare di Napoli, il 19 e 20 novembre.

I premiati per tiramisù, pasticceria e cake design

Tre le competizioni, organizzate dalla Federazione Italiana Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, che si sono svolte, nei giorni scorsi, a Host Fiera Milano 2023, la manifestazione mondiale dedicata al mondo della ristorazione e dell'accoglienza, punto di riferimento per tutto il settore. L' apertura è stata dedicata al “The World Trophy of Professional Tiramisù”, a seguire il “World Championship of Pastry, Gelato and Chocolate” e, poi, il gran finale all’insegna di creatività ed estetica con il “World Championship of Cake Design”. Tre i presidenti di giuria e cioè Marco Paolo Molinari, pastry chef, Herve Boutin e Kristina Rado, istruttrice internazionale di decorazione artistica.





I vincitori nelle tre categorie

Per il Tiramisù al primo posto si è classificata la Cina, seguita da Italia e Francia. Il Campionato di Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria ha visto vincere la Francia, argento alla Cina, bronzo al Giappone. Sul podio del Cake Design davanti a tutti la Polonia seguita dall'Italia al secondo posto e dal Belgio al terzo. “ La Musica della tua Nazione ” è stato il tema dominante di quest’anno per pasticceria e cake design. Le squadre in gara sono state capaci di riportare le tradizioni musicali di ciascun Paese, attraverso originali e artistiche creazioni.





La soddisfazione degli organizzatori