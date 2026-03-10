Napoli: suicida in ospedale l'uomo che accoltellò una donna su di un autobus di linea al Vomero

Soffriva di problemi psicologici il 39nne Antonio Meglio, che si è suicidato ieri all’ospedale San Giovani Bosco di Napoli. La sera del 5 marzo aveva accoltellato, a bordo di un bus una penalista di 32 anni, colpendola anche al volto. I due, secondo le prime indagini, non conoscevano, qualcosa è scattato nell’animo dell’uomo che era laureato in giurisprudenza e apparteneva a una famiglia per bene. Era in cura da tempo in un centro privato psichiatrico.

Si è tolto la vita nel reparto psichiatrico dell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli. Da due giorni era ricoverato e piantonato in seguito all'arresto in flagranza - convalidato dal gip del tribunale di Napoli - per la violenta aggressione a coltellate consumata a bordo di un autobus di linea in transito al Vomero.Ieri sera, il suo avvocato Gianluca Sperandeo è stato avvisato del suicidio del 39enne, il quale è riuscito a togliersi la vita nonostante fosse sotto controllo dai sanitari e anche dalle forze dell'ordine. Già dopo il suo arresto, aveva tentato due volte gesti di autolesionismo e il personale del carcere di Poggioreale avevano spinto i medici a trasferirlo al pronto soccorso dell'ospedale del Mare, da dove è stato poi ricoverato al San Giovanni Bosco nel reparto specializzato.



