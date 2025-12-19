New Hit di RTL 102.5: da oggi in onda sulla prima radio d’Italia tanti nuovi successi italiani e internazionali

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.





ERNIA: “BERLINO”

Da oggi entra in rotazione radiofonica su RTL 102.5 “Berlino”, il nuovo singolo di Ernia, secondo estratto dall’album “Per Soldi e Per Amore”, uscito lo scorso settembre, già certificato disco di platino e che continua il suo successo in classifica e tra pubblico e critica. “Berlino” è la penultima canzone scritta per l’album ed è caratterizzata da un’atmosfera più luminosa e aperta, di respiro più ampio rispetto al resto del disco. Il brano, costruito sull’armonizzazione della chitarra, racconta il rapporto di Ernia con la sorella, che da alcuni anni vive e lavora a Berlino. Pur toccando un tema personale e intimo, la canzone mantiene un tono leggero, rendendo facile all’ascoltatore immedesimarsi nelle parole e nelle immagini dell’artista. Fin da subito “Berlino” è diventata una delle tracce più amate dai fan, che su TikTok hanno pubblicato più di 20mila creazioni utilizzando il suono del brano per parlare delle proprie relazioni famigliari.





I RAGAZZI DEL VERGA CON “FIERI DI NOI – UNITED 4 CHILDREN”

Da questa settimana sulla prima radio d’Italia, “FIERI DI NOI - United 4 Children”, il nuovo singolo realizzato dai Ragazzi del Verga, con protagoniste le voci del coro dei giovani pazienti, affiancate da un cast eccezionale: Alessandra Amoroso, Bresh, Clementino, Dani Faiv, Duala, Elodie, Emma, Fabio Rovazzi, Fred De Palma, Gaia, Geolier, Gigi D’Alessio, Paky, Petit, Rose Villain e Stash (The Kolors). I “Ragazzi del Verga” sono i giovani pazienti tra i 14 e i 20 anni coinvolti nel progetto adolescenti della Fondazione Maria Letizia Verga, attiva all’interno del Centro Maria Letizia Verga, polo di riferimento per lo studio e la cura delle leucemie infantili a Monza. “FIERI DI NOI - United 4 children” nasce dall’esperienza di questi ragazzi ed è un inno alla speranza e alla capacità di trasformare le difficoltà in forza. Il progetto è cresciuto grazie a Chiara Sernacchioli, volontaria e amica della Fondazione Verga, che ha coinvolto i ragazzi e dato il via alle attività e al percorso che hanno portato alla realizzazione del brano. Ogni artista ha portato nel brano una prospettiva personale: c’è chi celebra i sogni e la determinazione, chi riflette sulla crescita attraverso gli errori e chi sottolinea il valore dell’amore e della libertà. Le diverse voci si intrecciano in un messaggio corale di consapevolezza, forza e umanità, arricchito dai cori dei Ragazzi del Verga che donano una dimensione ancora più emozionante. L’intero ricavato del brano sarà utilizzato dalla Fondazione Maria Letizia Verga di Monza, dedicata allo studio e alla cura delle leucemie e dei linfomi nei bambini e negli adolescenti e da 45 anni attiva nel sostegno di bambini, adolescenti e famiglie che affrontano la malattia.





MARCO MENGONI TORNA IN RADIO CON “COMING HOME”

In occasione del Natale e del compleanno di Marco Mengoni, “Coming Home” entra in rotazione radiofonica. “Coming Home” è un brano in lingua inglese, co-scritto da Marco Mengoni con il rinomato cantautore americano Matt Simons, e prodotto da Mengoni insieme a Giovanni Pallotti. Il brano è una ballad originale profonda, caratterizzata da un’eleganza cinematografica che cattura l’emozione del ritorno a casa durante le festività, quel momento in cui memorie, distanza e legami assumono un significato ancora più profondo. Il brano unisce una scrittura più pop a un soul anni ‘70, con un suono vero e caldo, combinato a un tocco di contemporaneità. La canzone è stata realizzata e registrata nel corso dell’ultimo tour di Mengoni, “Live In Europe 2025”, durante il quale l’artista si è impegnato nel processo insieme a coloro che hanno rappresentato la sua famiglia nel corso della tournée, la sua band e i coristi.





I MODÀ E BIANCA ATZEI COLLABORANO IN “TI AMO MA NON POSSO DIRLO”

Il rapporto tra i Modà e Bianca Atzei è una di quelle relazioni artistiche e umane rare nel mondo della musica. Amicizia e condivisione artistica che negli anni hanno portato brani come “La Paura che ho di perderti” e “La Gelosia”, un rapporto profondo che si rinnova con l’annuncio della pubblicazione del singolo inedito “Ti amo ma non posso dirlo”, da oggi in rotazione su RTL 102.5. Questo nuovo inedito arriva a sorpresa alla fine di un anno molto importante per i Modà, un anno che li ha visti annunciare il ritorno allo Stadio di San Siro a Milano, quello al Festival di Sanremo, un nuovo album “8 canzoni” e un tour nei palazzetti che ha portato a quota 150 mila il numero di persone che quest’anno hanno visto live la band. “Ti amo ma non posso dirlo”, scritta da Kekko Silvestre e Bianca Atzei, è il racconto di un rapporto che si trasforma da una sincera amicizia ad un amore profondo. La voce di Bianca si unisce a quella di Kekko, con cui condivide non solo una grande potenza ma anche una capacità di interpretare l’amore come pochi altri artisti italiani oggi.





MR. RAIN: “CASE IN FIAMME”

“Casa in fiamme”, il nuovo singolo di Mr. Rain, entra in rotazione su RTL 102.5 a partire da oggi. “La scelta di chiudermi per un anno in studio per scrivere nuove canzoni mi ha permesso di prendermi il tempo necessario per raccontare, attraverso la musica, il mio mondo nel modo più autentico possibile. Ora sento la voglia e la necessità di far ascoltare al mio pubblico tutto ciò che ho creato. ‘Effetto Michelagelo’ e ‘CASA IN FIAMME’ rappresentano l’inizio di questo nuovo percorso” spiega Mr. Rain. “Casa in fiamme” è una fotografia mossa: due persone che restano mentre tutto intorno crolla. Non sanno se ciò che le tiene unite sia amore o la paura di restare sole, ma si stringono forte, abbracciate dentro una casa in fiamme, nell’ultimo tentativo di non perdersi del tutto’. Mr. Rain nell’ultimo anno si è anche dedicato al suo progetto spagnolo, e dopo il grandissimo successo del brano ‘SUPERHÉROES’ con BERET, ha pubblicato altri due singoli in Spagna, prima in coppia con ZETAZEN e poi con WALLS. Attualmente MR.RAIN è al lavoro anche sul suo prossimo album in uscita nel 2026.





NICO SANTOS CON “ALL TIME HIGH”

Un astronauta chiamato Nico Santos sta per atterrare sulla scena con un messaggio potente e vibrazioni sorprendentemente positive: “All Time High” entra in rotazione su RTL 102.5. “All Time High" è una canzone che parla della sensazione di aver perso un legame, pur conservando la speranza che il meglio debba ancora venire e la convinzione che raggiungeremo il massimo nella vita, se continueremo a cercare le persone giuste. Il brano è una promessa al futuro, un inno dance pop che brilla come un’aurora sintetica, una canzone per chi ha perso un legame ma non la speranza. Potente, coinvolgente e pieno di sentimento, un astronauta con le cuffie e il cuore aperto. Un inno dance pop indie accattivante. Un messaggio che fluttua nell’aria: il meglio deve ancora venire. Nico Santos è l’energia che trasforma la nostalgia in luce e quando canta, tutto sale... sempre più in alto!





TEDDY SWIMS CON “IT AIN’T EASY”

Teddy Swims, superstar mondiale nominata ai GRAMMY® e forte di oltre 14 miliardi di stream globali, torna in radio con il nuovo singolo “IT AIN’T EASY”, un brano intenso e carico di soul che mette in risalto tutta la potenza vocale e l’autenticità emotiva dell’artista. Il singolo è tratto da “I’ve Tried Everything But Therapy (Complete Edition)”, la versione definitiva del suo acclamato album di debutto. Questa nuova edizione comprende 32 tracce, tra cui sei inediti, e rappresenta il capitolo conclusivo di un progetto che ha consacrato Teddy come una delle voci più originali e amate della scena internazionale. Con “IT AIN’T EASY”, Teddy Swims conferma ancora una volta il suo talento unico e la sua capacità di toccare il pubblico a ogni ascolto.



