New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda “Belong Together” di Mark Ambor, “Latitante” di Ditonellapiaga e “Fly” di Quavo & Lenny Kravitz

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

MARK AMBOR SU RTL 102.5 CON “BELONG TOGETHER”

Mark Ambor è uno dei giovani talenti che stanno esplodendo global!! Dopo aver trasformato i suoi oltre due milioni di follower sui social in una fan base attiva, è diventato uno degli artisti emergenti più entusiasmanti del panorama musicale, raggiungendo le vette delle classifiche e registrando il tutto esaurito per il suo tour mondiale. Con una miscela di indie pop e folk la sua musica offre una felice fuga dalle sfide della vita. Lui stesso racconta: "Potresti avere il giorno peggiore, ma 'mirtilli e farfalle' - le cose belle - possono cambiare e migliorare la tua visione della vita quando parli con qualcuno che ami". "Belong Together" ricorda che si può trovare bellezza, felicità e amore anche nelle piccole cose. Dopo aver pubblicato un'altra hit globale, "Belong Together", Mark è pronto a continuare la sua rapida ascesa, che culminerà con l'attesissimo album di debutto e ad Agosto.

DITONELLAPIAGA: IL SINGOLO “LATITANTE” È IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

Ha il sound di un last minute per Cuba e voglia d’estate “LATITANTE”, il nuovo singolo di Ditonellapiaga in rotazione su RTL 102.5. “Quando l’afa dell’estate bussa alle finestre e quella bottiglia ghiacciata rimasta in frigo resta l’unica consolazione in un pomeriggio di un luglio tropicale, non ti resta che controllare le previsioni della settimana sognando un last minute diretto a Cuba, mollare tutto e tutti alle proprie spalle e partire senza lasciare traccia” - racconta Ditonellapiaga. Presentato sabato 29 giugno in anteprima live al Milano Pride 2024, “LATITANTE” mescola in un cocktail al sapore di Habana Vieja contagiose sonorità latine e un groove occidentale, così forti da far scuotere i bicchieri sul tavolo di un vecchio bar cubano e chiedere un altro giro!

"FLY": IL NUOVO SINGOLO DI QUAVO x LENNY KRAVITZ

Quavo & Lenny Kravitz lanciano "FLY", il loro nuovo singolo che riprende l'iconica hit di Kravitz "Fly Away" del 1998. Il nuovo brano è in rotazione radiofonica su RTL 102.5. La nuova traccia collaborativa di Quavo e Lenny Kravitz, "FLY", contiene un campione del famoso brano di Kravitz, "Fly Away". Quavo ha annunciato l'uscita tramite Instagram, dove ha condiviso un'anteprima del singolo. Negli ultimi tempi, Quavo ha lavorato a numerose collaborazioni, pubblicando tracce con Lana Del Rey e Peso Pluma all'inizio dell'estate. L'anteprima su Instagram mostra Quavo e Kravitz che camminano verso la telecamera, offrendo il frammento più lungo del pezzo finora disponibile.