New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in onda tanti nuovi successi italiani e internazionali

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi.

CHAPPEL ROAN TORNA CON IL NUOVO SINGOLO “THE SUBWAY”

Chappell Roan torna in rotazione radiofonica con il nuovo singolo “The Subway”. L’artista aveva già presentato “The Subway” come inedito durante l’esibizione al Governor’s Ball di New York City il 9 giugno 2024, conquistando subito il pubblico. Scritta con il produttore Dan Nigro, la canzone è una ballata country-pop dal tono malinconico che racconta il caos emotivo di una rottura in una piccola città, dove gli incontri casuali con un ex diventano inevitabili e carichi di tensione. Il singolo arriva a pochi mesi di distanza da “The Giver”, uscito il 13 marzo 2025, proseguendo così il filone di brani intimi e vulnerabili che stanno definendo questa nuova fase artistica della cantautrice.

“NOVENTA” DI DJ SNAKE & J BALVIN, IL NUOVO REMIX FIRMATO DA TONY ROMERA È SU RTL 102.5

Il nuovo remix ufficiale di “Noventa” di DJ Snake & J Balvin firmato da Tony Romera, è ora in rotazione su RTL 102.5. Proposto come anteprima dell’album Nomad di DJ Snake, il remix promette di essere uno dei pezzi clou dell’estate 2025. Sull’onda della nostalgia anni ’90 che caratterizza la versione originale, il remix di Romera amplifica l’impatto dance: i synth diventano sospinti, il beat più pronunciato, trasformando il brano in una traccia festival-grade fatta apposta per far ballare sin dall’inizio. La collaborazione originale tra il produttore francese e il reggaeton star colombiano segna il loro reunion dopo il successo internazionale di Loco Contigo del 2019. Anche qui, la fusione tra ritmi urbani e sonorità elettroniche punta dritto al cuore delle piste da ballo globali.

GIUNI RUSSO: "MEDITERRANEA" (DUMAR REMIX) È ORA IN ROTAZIONE RADIOFONICA SU RTL 102.5

Per la prima volta nella sua storia, Vanity Fair Italia si unisce a Warner Music Italy per dare vita a un’operazione musicale senza precedenti. A 40 anni dalla prima uscita, “Mediterranea”, uno dei brani più emozionanti di Giuni Russo, torna in una nuova veste sonora. Il remix firmato dal dj e produttore Mattia Del Moro, in arte Dumar, è ora in rotazione radiofonica su RTL 102.5. Un progetto, unico nel suo genere, realizzato a quattro mani con l’obiettivo di valorizzare il repertorio di una delle più grandi artiste italiane in chiave contemporanea, per arrivare alle nuove generazioni e far sì che la sua eredità culturale continui a vivere negli anni.

KAMRAD: “BE MINE”

È da questa settimana in rotazione “Be Mine”, il singolo di Kamrad. Dopo la hit virale “I Believe” diventata un fenomeno nelle classifiche europee, il songwriter di Velbert, apre un nuovo capitolo musicale con Be Mine: un mix di synth-pop in stile anni 2000 con testi emozionanti e incisivi. Artista affermato e popolare nel suo Paese natio - la Germania - dove ha partecipato anche come coach a The Voice of Germany è tempo per Kamrad di espandersi per il mondo. In un’epoca di ascolti mordi e fuggi in cui non c’è il tempo di approfondire i contenuti di un messaggio, il cantante tedesco ha la capacità più unica che rara di essere profondo nella leggerezza. Le sue produzioni musicali sono infatti di grande valore. Se un autore si identifica dai suoi pezzi, allora certamente mentre ascolti Kamrad, al primo ascolto, senza rendertene conto stai già battendo il piede al tempo della sua musica.

SABRINA CARPENTER: È IN RADIO IL NUOVO SINGOLO MANCHILD

Dopo il boom planetario di “Espresso” e “Please Please Please”, Sabrina Carpenter torna in radio con con “Manchild”, il suo nuovo singolo pubblicato il 5 giugno 2025. Il brano, scritto insieme a Jack Antonoff e Amy Allen, segna un altro tassello nella discografia della popstar: un mix di synth-pop, dancefloor e quel tocco di ironia che è diventato la sua firma. “Manchild” è una frecciatina elegante, diretta a quegli uomini che si comportano ancora come adolescenti. Il tono è leggero, ma il messaggio è chiaro: basta perdere tempo con chi non è capace di crescere. “Manchild” è stato eseguito dal vivo per la prima volta il 6 giugno al Primavera Sound Festival di Barcellona, e ha subito conquistato pubblico e critica. Non a caso, ha debuttato al numero 1 della Billboard Hot 100, confermando Sabrina come una delle poche popstar capaci di unire ironia, estetica e songwriting in modo così efficace.

SELENA GOMEZ & BENNY BLANCO IN RADIO CON “SUNSET BLVD”

Selena Gomez e benny blanco sono ora in rotazione su RTL 102.5 con il nuovo brano “Sunset Blvd”, nuovo estratto dal disco “I Said I Love You First”. “Sunset Blvd” racconta la storia d’amore di Selena e Benny: “Sunset Boulevard sarà sempre un posto speciale per noi”, scrive Selena sui social, annunciando che è in quel luogo che lei e Benny hanno avuto il loro primo appuntamento. La canzone arriva accompagnata da un bellissimo videoclip ufficiale diretto da Petra Collins, tra atmosfere hollywoodiane retrò, abiti sexy e immagini surreali. Il brano arriva dopo il singolo “Call Me When You Break Up" con Gracie Abrams, da mesi tra i brani più trasmessi dalle radio nel nostro Paese. L'album di Selena Gomez e Benny Blanco, “I Said I Love You First” celebra la storia d'amore della coppia, offrendo ai fan una finestra unica sulla loro relazione. L'album è nato organicamente dal loro trovarsi bene a lavorare assieme in modo creativo, consentendo loro di produrre arte che riflette le loro esperienze in maniera autentica. L'album racconta la loro storia: prima di incontrarsi, innamorarsi e poi guardare al futuro insieme.

“VAITIMBORA” DI TRINIX & MARI FROES È IN ROTAZIONE SU RTL 102.5

TRINIX e Mari Froes si incontrano in “Vaitimbora”, un singolo che è un viaggio tra le atmosfere elettroniche francesi e la delicatezza soul della musica brasiliana. Pubblicato il 2 maggio 2025, il brano è diventato virale, spinto da migliaia di video su TikTok e dalla potenza evocativa della voce di Mari. Racconta una storia di distacco con toni leggeri ma profondi. Mari Froes, voce intensa e piena di sfumature, dona al pezzo un’anima malinconica, mentre il duo francese costruisce intorno a lei un universo sonoro pulito, fatto di beat eleganti e synth avvolgenti.