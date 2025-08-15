New Hit di RTL 102.5: da questa settimana in rotazione sulla prima radio d’Italia “Wildflower” di Billie Eilish e “Milano Baby” di Fabri Fibra e Joan Thiele

Come ogni settimana entrano in rotazione nuovi successi italiani e internazionali.

BILLIE EILISH CON “WILDFLOWER”

Billie Eilish torna in rotazione su RTL 102.5 con il nuovo singolo “Wildflower”, nuovo estratto dall’album di successo “Hit me Hard and Soft”. Il nuovo album è il lavoro più coraggioso dell’artista finora, una raccolta tanto diversa quanto coesa di brani, un disco pensato per essere ascoltato nella sua interezza, dall’inizio alla fine. L’album fa esattamente ciò che il titolo suggerisce: colpisce duramente e dolcemente a livello di testi e di musiche, mescolando i generi e sfidando i trend progressivamente che ci si addentra nell’ascolto. “Hit me hard and soft” è un viaggio attraverso un mondo musicale vasto e ampio, che fa provare agli ascoltatori un’intera gamma di emozioni. È ciò che l’artista, vincitrice di 9 GRAMMY® e 2 Premi Oscar, sa fare meglio e che la consacra come la cantautrice più emozionante del suo tempo. L’album, è stato scritto da Billie Eilish e dal fratello Finneas, suo fedele collaboratore, che ha anche prodotto il disco. “Hit me Hard and Soft”, che ha generato hit incredibili come “Lunch”, “Birds of a feather” e “CHIHIRO”, ha ricevuto ben 7 nomination ai Grammy Awards 2025, ha riscosso un enorme successo di critica e pubblico, ha raggiunto la n.1 in oltre 20 Paesi.





FABRI FIBRA E JOAN THIELE COLLABORANO IN “MILANO BABY”

Il brano è il nuovo estratto da “MENTRE LOS ANGELES BRUCIA”, l’album di Fabri Fibra uscito il 20 giugno e che ha collezionato un lungo elenco di recensioni che lo inseriscono tra i migliori dischi dell’anno. “Quando l’artista con cui stai collaborando si mette in gioco e decide di rifare una parte già scritta (in questo caso da Davide Petrella) e riesce ad essere così forte da cancellare in me il ricordo del primo provino vuole dire che è perfetta così. Questo è quello che è successo con Joan Thiele” racconta Fibra. “Per me questo pezzo è qualcosa di veramente innovativo: è un pezzo urban, con un appeal 2025, in cui vedo la Milano di oggi: una città fortemente rivolta al futuro, all’innovazione ma in cui d’estate patisci le zanzare, il cambiamento climatico. Ci sono due mondi che si scontrano”. Oltre a Joan Thiele, il disco contiene altre collaborazioni: “Che gusto c’è” con Tredici Pietro, “Stupidi” con Papa V e Nerissima Serpe, “Salsa Piccante” con Gaia e Massimo Pericolo e “Sbang” con Noyz Narcos. Continua nel frattempo il “FESTIVAL TOUR 2025”, la serie di date che sta portando Fabri Fibra in giro per tutta l’Italia e che chiuderà l’estate con due attese date milanesi all’Unipol Forum: il 30 settembre (già sold out) e il 1° ottobre.



