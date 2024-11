Nitto Atp Finals: ecco quanto può guadagnare Jannik Sinner a Torino

Jannik Sinner partecipa alle Nitto Atp Finals di Torino. Il montepremi è impressionante, altissimo. Il prize money corrisponde a 14 milioni di euro e, come fa sapere il Corriere dello sport, "il successo da imbattuto potrebbe portare nelle casse del vincitore una cifra incredibile di oltre 5 milioni di euro".

Il torneo inizia il 10 novembre e finirà il 17. Sono otto i giocatori che si sfideranno all'Inalpi Arena. Rtl102.5 è la radio ufficiale, sarà lì in diretta con il truck insieme a Radio Zeta.

TUTTO SU JANNIK SINNER

Supertennis.it descrive così l'altoatesino:

E' il primo italiano nella storia a chiudere una stagione da numero 1 del mondo e a partecipare per tre volte alle Nitto ATP Finals. Nel 2024 ha vinto i suoi due primi titoli Slam in singolare, all'Australian Open e allo US Open. Sempre arrivato almeno ai quarti, è il sesto Under 23 a superare le 60 vittorie per due stagioni consecutive.

TUTTI PAZZI PER SINNER

"A Torino c'è un fermento pazzesco e non solo lì, gli italiani in generale sono letteralmente impazziti per Jannik Sinner: sono stati praticamente triplicati i biglietti venduti agli italiani rispetto alle scorse Finals, quindi avrà tanta pressione. Però lo sa di essere il favorito, non potrebbe essere altrimenti". Lo dice Paolo Bertolucci, ex tennista e commentatore sportivo, conversando con l'Adnkronos, a due giorni dall'inizio delle Atp Finals.

"Ho letto l'intervista di Cahill al 'Corriere', è impressionante come Sinner regga pressioni incredibili. Ma d'altronde su di lui scopriamo ogni giorno qualcosa di più e di meglio: di solito quando si va a scavare nei personaggi qualche scheletro nell'armadio lo trovi sempre, con lui è l'opposto: più scavi e più trovi oro e diamanti", continua Bertolucci.

L'effetto Sinner, inoltre, va oltre il mondo dello sport e riesce a toccare corde tradizionalmente poco italiane: "speriamo che i giovani la smettano di perdere la testa per i Balotelli e i Cassano e che comincino invece a cercare di copiare Sinner, e anche altri tennisti come Alcaraz, che a sua volta è un esempio per la Spagna come ai suoi tempi Nadal. Ho sempre trovato strano che Sinner, così poco 'italiano', sia testimonial di marchi d'eccellenza. L'italiano è Matteo Berrettini: bello, alto, moro, romano. O Alberto Tomba, o Valentino Rossi. E invece gli sponsor si buttano su un ragazzo della Val Pusteria, rosso di capelli, con nome e cognome tedeschi, magrolino: evidentemente hanno capito che lui è la crema della crema".

RTL 102.5 E' LA RADIO UFFICIALE DELLE NITTO ATP FINALS

RTL 102.5 è la radio ufficiale delle Nitto ATP Finals e sarà presente alla Inalpi Arena di Torino dall'8 al 17 novembre. Insieme a Radio Zeta, RTL 102.5 trasmetterà in diretta dal torneo, animando l’atmosfera con programmi, collegamenti e dj set. Gli speaker Francesco Fredella, Niccolò Giustini, Luigi Provenzani, Cianna, Ludovica Marafini e Tommaso Angelini saranno in collegamento dal radio truck di RTL 102.5, aggiornando i risultati e tutte le curiosità legate all'evento. Inoltre, il filo diretto con le Nitto ATP Finals continuerà nei notiziari, grazie agli inviati di RTL 102.5 e al commento del giornalista sportivo Massimo Caputi.

Quella tra RTL 102.5 e la Federazione Italiana Tennis e Padel è una partnership ormai consolidata e testimonia la grande attenzione che la prima radiovisione d'Italia riserva allo sport e agli eventi sul territorio.

RTL 102.5, radio ufficiale dei Nitto ATP Finals, regala i biglietti per assistere al torneo. Visitando la sezione “Special & Contest” su RTL 102.5 Play, gli ascoltatori della prima radiovisione d’Italia potranno ricevere grandi sorprese.