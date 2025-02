Un mosaico con tutte le sfumature possibili, quello che ha cucito quest’anno Carlo Conti per il Festival di Sanremo 2025. 30 cantanti in gara che a partire da martedì 11 febbraio, sfileranno sul palco dell’Ariston per proporre la loro nuova hit musicale. Per arrivare preparati all’inizio della kermesse, ecco tutti i retroscena sui big della 75esima edizione del Festival della canzone italiana. Lei è una veterana assoluta, vantando ben sette partecipazioni: nel 2010 con “Per tutta la vita”, nel 2012 con “Sono solo parole”, classificandosi al terzo posto, nel 2014 con “Bagnati dal sole”, poi ancora nel 2016 con il brano “La borsa di una donna”, nel 2018 con “Non smettere mai di cercarmi”, nel 2021 con “Glicine” e infine nel 2022 con “Ti amo non lo so dire”. Noemi, cantante romana che non ha certo bisogno di presentazioni, torna con il brano "Se t'innamori muori", “una canzone molto coraggiosa, che parla di quanto sia complicato fidarsi di qualcuno”.





NOEMI, I PRIMI PASSI

Il suo è un nome d’arte. All'anagrafe infatti risulta come Veronica Scopelliti. Noemi sarebbe dovuto essere il nome che avrebbe voluto darle sua madre alla nascita. Poi le cose sono andate diversamente.

Noemi nasce a Roma il 25 gennaio del 1982 e si sente la sua romanità tra le strofe dei suoi brani. Il debutto nel piccolo schermo arriva subito, a 19 mesi fa le sue prime apparizioni televisive, comparendo in uno spot di pannolini per neonati. Fin da piccola scopre la passione per la musica incoraggiata dal padre, ex chitarrista di un gruppo che ha partecipato anche al Festival di Castrocaro. A 7 anni inizia lo studio del pianoforte e a 11 quello della chitarra; Contemporaneamente agli studi lavora come corista nello spettacolo “Donna Gabriella e i suoi figli” di Gabriele Cirilli. Ma il turning point arriva grazie alla partecipazione a X Factor, che non vince, ma che la lancia nel panorama musicale italiano.





NOEMI, LA CARRIERA

Poco dopo X Factor arriva anche il primo album "Sulla mia pelle" e riceve il Wind Music Award come giovane talento italiano più promettente. Nel 2010 fa il suo ingresso al Festival di Sanremo e l'anno successivo pubblica "RossoNoemi", il suo secondo album che include la hit "Sono solo parole". Noemi ha anche una vera e propria passione per il cinema che ha coltivato anche attraverso gli studi. Durante il periodo universitario ha le prime esperienze come sceneggiatrice e come regista, scrivendo alcuni cortometraggi. Questa passione per la settima arte la porterà a collaborare con la Disney per la colonna sonora del film d'animazione "Ribelle – The Brave". Dal 2013 al 2015, Noemi è vocal coach a "The Voice of Italy" per le prime tre edizioni. Nel 2021, esce con "Metamorfosi", il suo sesto album in studio, che include successi come "Glicine" e "Makumba". Più recentemente, nel 2022, Noemi partecipa per la settima volta al Festival di Sanremo con il brano "Ti amo non lo so dire", classificandosi al 15° posto.