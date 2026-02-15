Non basta non commettere adulterio se tra i coniugi manca il rispetto, così oggi Papa Leone

''Gesù ci insegna che la vera giustizia è l'amore e che, dentro ogni precetto della Legge, dobbiamo cogliere un'esigenza d'amore. Non basta non uccidere fisicamente una persona, se poi la uccido con le parole oppure non rispetto la sua dignità. Allo stesso modo, non basta essere formalmente fedele al coniuge e non commettere adulterio, se in questa relazione mancano la tenerezza reciproca, l'ascolto, il rispetto, il prendersi cura di lei o di lui e il camminare insieme in un progetto comune''. Queste le parole pronunciate questa mattina da Papa Leone. ''A questi esempi, che Gesù stesso ci offre, ne potremmo aggiungere altri ancora. Il Vangelo ci offre questo prezioso insegnamento: non serve una giustizia minima, serve un amore grande, che è possibile grazie alla forza di Dio'', ha sottolineato il pontefice all’Angelus di fronte a una piazza San Pietro gremita di fedeli.





Papa Leone ricorda il Capodanno lunare

Il santo padre, questa mattina in occasione dell’Angelus, ha ricordato che nei prossimi giorni ricorre il Capodanno lunare, celebrato da miliardi di persone in Asia orientale e in altre parti del mondo. “Questa gioiosa festa incoraggi a vivere con più intensità le relazioni familiari e l'amicizia, porti serenità nelle case e nella società. Sia occasione per guardare insieme al futuro costruendo pace e prosperità per tutti i popoli. Con gli auguri per il nuovo anno, esprimo a tutti il mio affetto mentre invoco su ciascuno la benedizione del Signore'' ha detto il pontefice.

