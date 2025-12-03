Non fu legittima difesa, condannato in appello il giolliere di Grinzane che uccise due rapinatori e ne ferì un terzo

È stata confermata in appello la condanna di primo grado pronunciata nei confronti di Mario Roggero , il gioielliere che il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour (Cuneo ) uccise due rapinatori e ne ferì un terzo. Tuttavia c’è stata una riduzione, la condanna è a 14 anni e 10 mesi di carcere, in primo grado ad Asti era stata inflitta una pena di 17 anni . Ma la tesi difensiva di legittima difesa non è stata riconosciuta nemmeno questa volta





Le dichiarazioni spontanee di Mario Roggero

''Ho agito per legittima difesa, se lui non mi puntava la pistola non sparavo, volevo solo salvare mia moglie, ho solo voluto proteggere la mia famiglia, per la terza volta mi ha puntato l'arma in faccia, ero terrorizzato, ho esploso il colpo per salvarmi la vita, non avevo intenzione di uccidere ma non volevo essere ucciso, ho agito per legittima difesa''. Così, nelle dichiarazioni spontanee al processo d'appello a Torino, In 16 pagine, Roggero ripercorre la rapina subita nel 2015, i furti in casa tra il 2014 e il 2015 e chiosa ''la nostra vita è stata rovinata moralmente, fisicamente, psicologicamente da quell'episodio''. Per lui la procura generale ha chiesto e ottenuto la conferma della condanna di primo grado, con una leggera riduzione della pena.

I fatti

ll 28 aprile 2021 Roggero uccise con la sua pistola i due rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria di famiglia in frazione Gallo. Il 58enne Giuseppe Mazzarino e il 45enne Andrea Spinelli vennero inseguiti al termine della rapina e uccisi: Spinelli, prima di morire, riuscì a trascinarsi in strada. Roggero lo colpì con alcuni calci in faccia. L’autista della banda, Alessandro Modica, 34 anni, venne raggiunto da un proiettile alla gamba e scappò in macchina: individuato poche ore dopo, fu arrestato. In seguito ha in seguito patteggiato una pena a quattro anni e dieci mesi.

Mazzarino aveva con un coltello, Spinelli una pistola da soft air, indistinguibile a prima vista da una vera Glock. I due banditi avevano fatto irruzione immobilizzando la moglie e la figlia di Roggero, presenti in quel momento alle casse. Il gioielliere aveva assistito nel laboratorio sul retro, poi era uscito affrontando, ha raccontato, una breve colluttazione con i malviventi: “Nella colluttazione, ha raccontato in aula un nuovo particolare: E’ avvenuto ciò che non doveva accadere: tanto Spinelli quanto Mazzarino hanno perso la mascherina e mostrato i loro volti. Li avevamo visti in faccia e questo ci ha spaventati tremendamente. Leggevo nei loro volti una profonda collera oltre alla consapevolezza, a quel punto, di poter essere successivamente identificati e riconosciuti”.

Il video decisivo per la condanna

Dopo che i rapinatori avevano guadagnato l’uscita, Roggero li aveva inseguiti e aveva fatto fuoco sulla loro auto: una sequenza, quest’ultima, immortalata dalle telecamere del negozio. “Credevo avessero rapito mia moglie” aveva detto nel processo di primo grado. Una versione ribadita in Corte d’Appello, con l’aggiunta del particolare delle mascherine calate che non era stato menzionato in precedenza. ll pubblico ministero Davide Greco, già rappresentante dell’accusa nel primo processo, ha parlato di un video che “parla da solo”. L’avvocato Stefano Marcolini, dopo aver ripercorso i vari motivi di appello, si è soffermato sulla tesi della legittima difesa putativa: “Non c’è stato tempo per i ragionamenti, c’è stato solo il tempo per una reazione istintiva, quella di provare a far paura”.

Il primo commento del gioielliere

Roggero sui giudici che l'hanno condannato: "Non hanno avuto coraggio" Queste l parole di Roggero ll gioielliere di Grinzane Cavour poco dopo la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello a Torino: "Se il rapinatore non avesse alzato l’arma non avrei sparato"."Gravissime inesattezze sono state dette e scritte nei miei confronti - sostiene - e hanno determinato la mia condanna in primo grado, a 17 anni di carcere, praticamente l'ergastolo per una persona di 72 anni e questo solo per aver difeso la mia famiglia e me stesso.



