Offresi lavoro a Port Lockroy, in Antartide, tra le mansioni da svolgere anche contare i pinguini in zona

Sono aperte le candidature per essere assunti, a tempo determinato, nell'ufficio postale più isolato e lontano del mondo, a Port Lockroy in Antartide. Secondo quanto riferito dall'agenzia Ansa, come ogni anno, l'Antarctic Heritage Trust sta cercando lavoratori stagionali per la prima base britannica in Antartide, sull'isola di Goudier. Il prescelto, tra le altre mansioni da svolgere, dovrà smistare la posta, vendere francobolli, prendersi cura degli edifici, gestire il negozio di souvenir e, non è uno scherzo, anche contare i circa 1.500 pinguini Papua che vivono in una colonia nella zona.





