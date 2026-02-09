Olimpiadi Milano-Cortina 2026, i risultati nella quarta giornata di giochi

SCI ALPINO

La giornata di gare si è aperta con lo sci alpino, che ha regalato emozioni contrastanti agli azzurri. Nella combinata a squadre maschile il podio è rimasto solo un obiettivo sfiorato. Giovanni Franzoni aveva fatto segnare il miglior tempo nella manche di discesa, ma lo slalom di Alex Vinatzer non è bastato per mantenere l’Italia nelle posizioni di vertice: il risultato finale è stato un settimo posto. Meglio avevano fatto Dominik Paris e Stefano Sala, che avevano chiuso quinti. La Svizzera aveva dominato la prova con l’oro di Von Allmen e Neff e l’argento della coppia Odermatt-Meillard, condiviso con gli austriaci Kriechmayr-Feller. Proprio questo ex aequo aveva impedito l’assegnazione della medaglia di bronzo. Sempre in ambito alpino, la prova cronometrata della discesa femminile valida per la combinata aveva visto al via soltanto undici atlete. La più veloce era stata l’austriaca Ortlieb, davanti alla connazionale Puchner. Tra le italiane erano arrivate buone indicazioni da Nadia Delago, quarta, ed Elena Curtoni, sesta.

SKELETON

Passando allo skeleton, le donne avevano aperto il programma con due discese dai riscontri altalenanti. Nella prima Valentina Margaglio si era inserita tra le migliori con un quinto posto, mentre Alessandra Fumagalli aveva chiuso sedicesima. Nella seconda run Margaglio era scivolata al tredicesimo posto, con Fumagalli ancora sedicesima. Al maschile, invece, la sfida era stata un continuo confronto tra Amedeo Bagnis e il britannico Matt Weston. L’azzurro aveva sorpreso tutti vincendo la prima manche di allenamento in 56.12 davanti al favorito Weston. Nella seconda prova i ruoli si erano invertiti per un solo centesimo, ma il miglior tempo complessivo tra le due discese era rimasto quello di Bagnis. Più indietro l’altro italiano, Mattia Gaspari, dodicesimo.

CURLING

Il curling doppio misto aveva continuato a regalare partite tiratissime. Stefania Constantini e Amos Mosaner avevano chiuso il round robin con una vittoria di prestigio contro gli Stati Uniti per 7-6, risultato che era valso il secondo posto nel girone alle spalle della Gran Bretagna. In semifinale, però, era arrivata la rivincita americana: gli USA si erano imposti 9-8 al termine di un match deciso solo all’ultimo tiro. Gli azzurri si erano così guadagnati la possibilità di giocarsi il bronzo contro i britannici.