Olimpiadi Milano-Cortina, Brignone e Lollobrigida d’oro, slittino di bronzo: Italia protagonista tra neve e ghiaccio

SCI ALPINO

Sulla pista di Cortina arriva una prestazione da incorniciare. Federica Brignone interpreta il SuperG con coraggio e precisione, costruendo il successo settore dopo settore fino a fermare il cronometro con un margine netto sulle rivali. Alle sue spalle la francese Miradoli e l’austriaca Huetter, staccate rispettivamente di 41 e 52 centesimi. Per l’azzurra è la quarta medaglia olimpica della carriera, un risultato che consolida il suo posto tra le grandi dello sci italiano. Ottime anche le prove di Laura Pirovano ed Elena Curtoni, entrambe in top six, mentre resta l’amaro per Sofia Goggia: velocissima nella prima parte, è uscita nel tratto conclusivo quando stava lottando per il podio. Sugli spalti anche il Presidente della Repubblica, che ha seguito dal vivo la gara applaudendo l’impresa azzurra.

PATTINAGGIO 5000 METRI

Sul ghiaccio lungo Francesca Lollobrigida firma un’altra pagina memorabile. Dopo il successo nei 3000 metri, l’azzurra si ripete nei 5000 con una prova di straordinaria gestione, beffando l’olandese Conijn per appena dieci centesimi. Una gara tiratissima, decisa negli ultimi giri, dove la pattinatrice italiana ha mantenuto ritmo e concentrazione fino alla fine. Un doppio trionfo che la consacra protagonista assoluta della rassegna.

SLITTINO

Arriva una medaglia anche dalla staffetta di slittino. Il quartetto composto da Verena Hofer, Rieder-Kainzwaldner, Dominik Fischnaller e Voetter-Oberhofer chiude al terzo posto, aggiungendo un altro tassello prezioso al bottino italiano. Una prova solida, senza sbavature, che vale il sedicesimo podio complessivo della spedizione.

SKELETON

Dopo le prime due manche Amedeo Bagnis resta in corsa per una posizione di vertice. Terzo nella prima discesa, scivola poi al quinto posto nella generale, a meno di sette decimi dal britannico Weston, leader provvisorio. Più indietro Mattia Gaspari, dodicesimo. La gara resta aperta in vista delle run decisive.