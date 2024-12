Paolo Sorrentino torna sul set dopo Parthenope. Ecco cosa sappiamo sul prossimo film

Non si ferma Paolo Sorrentino che, forte del successo che continua ad avere con "Parthenope", si appresta a tornare sul set. La sua ultima pellicola, che attualmente è ancora nelle sale, è diventata il maggior incasso italiano del 2024 con 7,4 milioni di euro e a breve farà il suo debutto anche fuori dall’Italia. A24 distribuirà "Parthenope" negli Stati Uniti il ​​prossimo 7 febbraio, mentre Pathé ha fissato l'8 gennaio come data di uscita del film in Francia. Ma il regista napoletano è già proiettato verso il suo prossimo film.



PAOLO SORRENTINO, I DETTAGLI SUL PROSSIMO PROGETTO

Stando ad un articolo apparso su Variety, si intitolerà “La Grazia” la nuova pellicola di Sorrentino, un dramma che vedrà nuovamente il regista premio Oscar lavorare con l’attore Toni Servillo. I dettagli della trama sono tenuti segreti, a parte il fatto che sarà una storia d'amore ambientata da qualche parte in Italia. Servillo è noto al pubblico internazionale soprattutto per la sua memorabile interpretazione ne “La grande bellezza” dello scrittore Jep Gambardella, che intraprende una discesa dantesca tra la grottesca mondanità della Città Eterna. Il film, uscito nel 2013, si aggiudicò l'Oscar come miglior film internazionale.

Il prossimo film vede Sorrentino coinvolto anche nella sceneggiatura e le riprese dovrebbero iniziare nella primavera del 2025 con Annamaria Morelli che produrrà per The Apartment, di proprietà di Fremantle, e dalla stessa compagnia del regista, Numero 10, in associazione con l'italiana PiperFilm. Quest'ultima poi avrà il compito di distribuire il film in Italia.





SORRENTINO E SERVILLO, UN MATRIMONIO ARTISTICO INDISSOLUBILE

L'attore napoletano è apparso in sette dei 10 lungometraggi di Sorrentino fino ad oggi, a partire dal suo debutto, "One Man Up", in cui Servillo ha interpretato un cantante anziano e dipendente dalla cocaina. Oltre al già citato "La grande bellezza", tra i suoi altri ruoli principali, l'interprete ha vestito i panni del contabile eroinomane per la mafia nel secondo film "Le conseguenze dell'amore", oltre al controverso politico italiano Giulio Andreotti ne "Il Divo". Servillo per Sorrentino è stato anche Silvio Berlusconi nel dittico del 2018 “Loro” e infine nel 2021 ha interpretato il padre del cineasta in "È stata la mano di Dio".





SORRENTINO E IL TRIONFO DI PARTHENOPE

Nel frattempo Sorrentino si gode il successo di "Parthenope" che, oltre ad essere il maggiore successo del 2024 in Italia, è anche il maggior successo finanziario per il regista. La pellicola che tuttora è nelle sale, racconta la vita di una donna il cui nome richiama l'antica fondatrice di Napoli. La storia si sviluppa dal 1950, anno di nascita della protagonista, fino ai giorni nostri, seguendo le tappe della sua esistenza in una Napoli in continuo cambiamento. Tra incontri, amori, sogni e delusioni, si dipanerà sotto gli occhi dello spettatore un film dal forte impatto estetico.