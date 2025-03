Papa, altra nottata tranquilla, situazione stabile; ma resta in prognosi riservata

ALTRA NOTTE TRANQUILLA

La situazione resta stabile. Anche la notte scorsa è passata senza problemi, il Papa ha riposato. Lo comunica la Sala Stampa della Santa Sede. Una sola riga di comunicato per rassicurare tutti: “ Il Papa ha trascorso una notte tranquilla, sta riposando”. La postilla è che la situazione resta critica, siamo di fronte a un uomo di 88 anni alle prese con una polmonite pericolosa. Ma è un fatto che negli ultimi giorni non si siano registrati peggioramenti: la situazione è rimasta stabile, anzi con qualche lieve segnale di miglioramento. Sintomo che il Pontefice risponde adeguatamente alle terapie. La prognosi resta comunque riservata e sarà così anche nei prossimi giorni.

UN AIUTO PER RESPIRARE

Giunto al suo ventiquattresimo giorno di ricovero, Bergoglio prosegue la fisioterapia respiratoria e motoria; sta anche seguendo una dieta alimentare che comprende anche l’assunzione di cibi solidi. Durante il giorno continua l’ossigenoterapia attraverso i naselli, di notte indossa una mascherina per avere un aiuto nella respirazione. Il Pontefice è affaticato, ma conserva un sostanziale buon umore. Durante il giorno alterna momenti di riposo, preghiera e lettura dei giornali.

COMPLOTTISMI SENZA FONDAMENTO

Ieri il Papa ha anche seguito in collegamento dall’ospedale Gemelli gli esercizi spirituali in corso alla sala Paolo Sesto in Vaticano, poi ha ricevuto il Segretario di Stato Vaticano Pietro Parolin e il Sostituto Edgar Pena Parra. Una implicita risposta agli assurdi complottismi che impazzano sui social. Ieri due tik toker hanno cercato di introdursi nell’appartamento papale al Policlinico Gemelli: volevano dimostrare ai follower che il Pontefice è morto da tempo. In realtà hanno dimostrato di dare notizie false, peraltro in un italiano molto zoppicante.