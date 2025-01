Pippo Baudo dimesso dall'ospedale dopo un incidente domestico? Ecco la sua risposta

Pippo Baudo, secondo quanto scrive Tgcom24, è stato dimesso dall'ospedale dopo un incidente domestico avvenuto prima di Natale. La notizia, però, è arrivata soltanto adesso.

Baudo, icona per antonomasia della televisione, volto storico di Sanremo 88 anni, secondo il quotidiano on line si sarebbe fratturato una spalla dopo una caduta dal letto nella sua abitazione romana. Tgcom24 scrive:

"Baudo è stato trasportato all'ospedale Gemelli e adesso sta bene. Al policlinico Gemelli di Roma il conduttore è stato sottoposto ad una radiografia ed è stato dimesso alcuni giorni dopo. Baudo è quindi tornato nella sua abitazione dove ha trascorso le festività natalizie. Deve stare in assoluto riposo.

LA REPLICA DI BAUDO ALL'ANSA

Pippo Baudo replica con una nota Ansa ai rumors e dice:

"Sto bene, benissimo. Ho trascorso vacanze tranquille": Lo dice Pippo Baudo all'ANSA, commentando le indiscrezioni su un incidente domestico prima di Natale che lo avrebbe costretto a un breve ricovero: "Ma quando mai, sto bene"

PIPPO BAUDO E SANREMO

Sanremo e Pippo Baudo. O viceversa. Un rapporto unico, che il pubblico ricorda e non dimentica: Baudo è stato uno dei conduttori più longevi nella storia del Festival di Sanremo, ha scoperto grandi talenti (come Giorgia) ed ha ospitato star internazionali all'Ariston.

L'ultima apparizione in pubblica di Baudo è avvenuta nel corso di uno speciale condotto da Massimo Giletti, in prima serata su Rai1. A settembre scorso, invece, ha partecipato al pranzo organizzato in occasione del compleanno di Pier Francesco Pingitore, ideatore del Bagaglino.

