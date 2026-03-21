Pogacar sempre più campionissimo, ha vinto anche la Milano-Sanremo

IL SIGILLO DEL CAMPIONE

La Sanremo era una delle pochissime corse che non aveva inserito nella sua ricca collezione. Tadej Pogačar ci teneva tantissimo, negli anni scorsi era stato respinto; ora è riuscito a cancellare questo zero dal suo Palmarès e per la prima volta ha conquistato la Classicissima di primavera. Una caduta a 30 km dalla conclusione non lo ha messo in difficoltà, Pogi è risalito in bici, ha rimontato il gruppo e sulla Cipressa ha sferrato il primo attacco: con lui sono rimasti Pidcock e Van Der Poel. Pogacar è poi stato protagonista di un’altra azione sul Poggio, e alla sua ruota è rimasto soltanto Pidcock. I due si sono presentati sul rettilineo conclusivo, lo sloveno non partiva favorito allo sprint, ma è riuscito comunque a piazzare l’acuto vincente. Oggi si è avuta la conferma: nel ciclismo mondiale oggi il numero uno è indiscutibilmente lui. Migliore degli italiani Andrea Vendrame, sesto





UNA LUNGA FUGA

La prima parte della corsa è stata caratterizzata da una lunga fuga, partita già dai chilometri iniziali. L’anno animata nove corridori, sette italiani: Marcellusi, Tarozzi, Milesi, Moro, Peron, Belletta e Maestri; con loro anche lo spagnolo Lozano e il francese Faure Prost. Sono arrivati ad avere un vantaggio superiore ai sei minuti, poi - inevitabilmente- quando nel finale la corsa si è accesa sono stati raggiunti. Ma lungo più di 250 chilometri i nove fuggitivi hanno raccolto molti applausi, tutti meritati.





SANREMO WOMEN

Oggi è andata in scena la seconda edizione della Sanremo Women, la gara al femminile ha avuto una vincitrice di grande prestigio. A tagliare per prima il traguardo è stata la belga Lotte Kopecky, già due volte campionessa del mondo. In uno sprint ristretto sul traguardo di via Roma ha preceduto la svizzera Noemi Ruegg; ottimo terzo posto per l’italiana Eleonora Gasparrini.



