Ponte di Ognissanti: in viaggio sette milioni di italiani, vacanze favorite dalla chiusura delle scuole Photo Credit: agenziafotogramma.it

Circa il 40% degli istituti scolastici ha chiuso nei giorni precedenti o chiuderà anche domani, regalando qualche giorno di pausa agli studenti. Un'opportunità che molte famiglie hanno colto al volo per organizzare brevi soggiorni in Italia o anche all'estero

Nonostante il tempo sia allineato con il periodo e non risparmi piogge e temperature, finalmente in discesa, dopo il lungo prolungarsi di un clima quasi estivo, molti italiani si ritagliano in questi giorni una mini-vacanza. Sette milioni in viaggio, secondo le stime di Coldiretti. In molti approfitteranno infatti della decisione di alcune regioni di tenere le scuole chiuse anche domani. In Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria le lezioni si fermano anche il 2 novembre per i defunti mentre nelle Marche e nella provincia di Bolzano lo stop riguarda anche il 3 novembre. Molti italiani - precisa la Coldiretti - hanno programmato un viaggio per non fare mancare la tradizionale visita ai propri cari anche nei cimiteri dei Paesi di origine. Accanto ai vacanzieri che scelgono le città d'arte, la montagna e anche il mare dove le condizioni climatiche lo permettono, molto gettonato in autunno - precisa la Coldiretti - è il turismo enogastronomico magari per visitare una delle tante feste e sagre dedicate ai preziosi ''frutti'' di stagione come castagne, funghi e tartufi. Secondo un'altra indagine di Confcommercio e CnaTurismo, il ponte genererà un giro d'affari di quattro miliardi di euro. L'indagine prevede in cinque milioni i pernottamenti tra oggi e domenica 5 novembre. E i turisti stranieri faranno da traino, con una media superiore ai tre pernottamenti pro capite contro i due pernottamenti degli italiani.

Città d'arte e agriturismi accontentano tutti Tra le mete che vengono scelte dai vacanzieri, risultano trainanti le città d'arte che attraggono tra il 70 e l'80% dei turisti, come sottolinea Confindustria-Alberghi che evidenzia anche come la domanda interna sia rallentata, compensata dall'attenzione dei viaggiatori stranieri verso le nostre destinazioni. Una quota significativa di turisti ha scelto poi itinerari a contatto con la natura e alla ricerca di proposte eno-gastronomiche: sono oltre 800mila i viaggiatori italiani e stranieri, infatti, che hanno scelto l'agriturismo oltre che per pernottare anche per sedersi a tavola o partecipare in giornata alle diverse attività offerte tra degustazioni, attività sportive o culturali ed escursioni a piedi, in bicicletta o a cavallo lungo i percorsi meno battuti dal turismo di massa come i parchi, le oasi naturalistiche o gli itinerari religiosi.

