Pranzo di Pasqua a casa per 8 italiani su 10, in media spenderemo 82 euro a famiglia Photo Credit: AgenziaFotogramma.it

Che sia nel segno della tradizione o con un menù innovativo, il pranzo di Pasqua degli italiani è prevalentemente a casa: a rivelarlo è un'indagine Coldiretti/Ixè. In media saranno sei i commensali riuniti a tavola, con una spesa di 82 euro a famiglia, in aumento del 9% rispetto all'anno scorso, con il peso dell'inflazione.





ANCHE AGRITURISMI E PICNIC

Otto italiani su dieci saranno tra le mura domestiche, siano le proprie o quelle di parenti e amici. Ma, seppur in minoranza, non manca un 11% che sceglie il ristorante o un agriturismo. E c'è anche un coraggioso 4% che non si fa fermare dalle previsioni meteo poco rassicuranti, e ha in mente un picnic all'aria aperta, tra barbecue e prodotti tipici della colazione salata, tra torte rustiche e salumi.





VINCE LA TRADIZIONE

Quel che è certo è che non si rinuncerà al buon cibo. In media, per mettere a punti i vari piatti, si trascorreranno in cucina quasi 2 ore. A tavola, spiega Coldiretti, vincerà il menù della tradizione. Grandi protagoniste le uova: se ne consumeranno circa trecento milioni, sode o all'interno di preparazioni. In metà delle case sarà presente anche l'agnello, magari acquistato direttamente dal produttore. Bene anche i consumi di pesce.





I PIATTI TIPICI DI OGNI REGIONE

Ogni regione, poi, ha il suo piatto tipico. Al Centro Italia la pizza al formaggio, in Campania casatiello e pastiera, in Puglia e Calabria dolci come scarcelle e cudduraci. In Liguria è famosa la torta pasqualina. Anche nelle Isole vanno forti i dolci, dalle pardulas sarde alle cuddura cu l'ova siciliane. Ci sono poi i simboli della festività: l'uovo di Pasqua e la colomba. Secondo Confcooperative il loro consumo resterà stabile, seppur la cioccolata veda rincari elevatissimi, con un +33% rispetto al 2021. A contribuire all'impennata, soprattutto il caro cacao.