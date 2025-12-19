Prato: abusi con la droga dello stupro, una 24enne ha perso conoscenza dopo aver mangiato con il suo principale

19 dicembre 2025, ore 18:30
L'uomo è stato fermato, il racconto della ragazza viene confrontato con le immagini delle telecamere presenti in azienda, dopo aver perso conoscenza la vittima si è ritrovata con abiti diversi
A Prato un imprenditore avrebbe drogato e stuprato una sua dipendente una ragazza di 24 anni. Sono in corso le indagini partite dalle denuncia della ragazza. Il fatto sarebbe stato filmato dalle telecamere presenti nei locali dell’azienda. L’uomo 59 anni è stato fermato la notte scorsa nella cittadina toscana. Tutto sarebbe avvenuto lunedì scorso nei locali dell'azienda dove la vittima lavorava. L'aggressione sarebbe avvenuta dopo che alla ragazza era stata data, a sua insaputa, la droga dello stupro. Il 59enne era già noto alle forze dell'ordine per reati vari.
Il racconto della ragazza
"Ho perso conoscenza" Gli accertamenti sono scattati a seguito della denuncia della donna. Il 59enne l'avrebbe invitata a trattenersi qualche ora in più oltre l'orario di lavoro e poi le avrebbe offerto un pasto consumato sempre in azienda. Da quel momento la giovane avrebbe perso conoscenza ritrovandosi poi alcune ore dopo con abiti diversi da quelli usati durante il lavoro. Ipotizzando di essere stata abusata la 24enne è andata in ospedale denunciando l'accaduto.
Tracce di droga dello stupro
Gli accertamenti medici non avrebbero rilevato ferite compatibili con un'aggressione sessuale. Ma secondo le indagini svolte dai carabinieri il 59enne, "dopo aver reso incosciente la giovane verosimilmente mediante la somministrazione di una sostanza stordente disciolta nella minestra consumata all'interno della stessa ditta per poi condurla a casa". Il rinvenimento di benzodiazepine nel corpo della vittima ha rafforzato negli inquirenti la convinzione che all'interno del pasto fosse stata inserita la cosiddetta "droga dello stupro".
