Prendere la patente costa in media 1.054 euro

27 giugno 2017, ore 09:54
Secondo Quattroruote i neopatentati in calo dell’8.4% in quattro anni
Nel 2016 i giovani tra i 18 e i 19 anni che hanno preso la patente sono stati 287.551, l'8,4% in meno del 2012, forse anche per il costo dei corsi. Lo dice il numero di Quattroruote in edicola oggi, che ha condotto un'inchiesta nelle autoscuole di Milano, Roma e Napoli. Per un corso di guida comprensivo di lezioni in aula di teoria, 10 ore di lezioni di pratica, sei ore di guida cosiddette certificate, ovvero obbligatorie per legge, e due esami, la cifra media richiesta dalle autoscuole milanesi si attesta su 1.054 euro. Distanziate dal capoluogo lombardo di circa 200 euro in media sono sia Roma sia Napoli.