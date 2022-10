Prima spariscono i rolex di Totti poi le scarpe di marca della Blasi: cosa accade nell'affaire piu' gossipato dell'anno?

Arriva il momento di fare l'inventario. E non di inventare, scusate il gioco di parole. In casa Ilary Blasi sarebbero sparite le scarpe, un centinaio di paia all'incirca. E chi le avrebbe prese? Non si sa. A quanto pare, prima dell'udienza di divorzio, la conduttrice dell'Isola dei famosi ha consegnato al giudice l'inventario. Insomma, secondo Il Messaggero qualcuno avrebbe svuotato la cabina armadio della Blasi portando via decine di scarpe di marca. Costosissime. E poi c'è un altro rebus: i Rolex di Totti che sarebbero spariti da una cassetta di sicurezza. Chi li ha presi? Secondo giallo. Da quanto s'apprende, tra i due ex - che si sono mollati a giugno - non ci sarebbe più alcun dialogo. Parlano solo gli avvocati e nemmeno il tentativo di un accordo consensuale è andato a buon fine. Quindi la palla è passata in mano ai legali che s'incontreranno in tribunale davanti a un giudice.