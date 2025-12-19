Quali sono gli animali domestici più diffusi? Ecco cosa dice l'ultimo studio

Francesco Fredella

19 dicembre 2025, ore 11:00

Il 22,1% dei nuclei familiari dichiara la presenza di uno o più cani, mentre il 17,4% convive con uno o più gatti

Il migliore amico dell'uomo, quello che non tradisce. Che ti fa le feste, scondinzolando o facendo le fusa. Insomma, gli animali domestici sono parte della nostra famiglia soprattutto a Natale. 
Secondo un'indagine, pubblicata stamattina su Tgcom24, "la quota di famiglie con animali sale al 45,5% quando il titolo di studio più elevato in famiglia è almeno il diploma di scuola superiore, mentre scende al 30,2% tra i nuclei con un livello di istruzione non superiore alla licenza media".

GLI ANIMALI DOMESTICI PIU' DIFFUSI

Sicuramente cani e gatti: sono loro gli animali domestici più diffusi. Il 33,9% delle famiglie possiede un cane, un gatto o, addirittura, entrambi. Come fa sapere Tgcom24, "il 22,1% dei nuclei familiari dichiara la presenza di uno o più cani, mentre il 17,4% convive con uno o più gatti".

Ma nella classifica ci sono anche i pesci, presenti nel 3,2% delle famiglie, soltanto il 6% dice di possedere animali diversi da cani e gatti (uccelli e tartarughe).

IL DATO TERRITORIALE: DA NORD A SUD, ECCO COSA SUCCEDE

Tantissimi animali domestici al centro Italia con una quota del 42,7%. Poi, nella classifica, troviamo il Nord-est con il 40,3% e il Nord-ovest con il 38,5%. Nelle isole, invece, la presenza di animali domestici nelle famiglie scende al 34,3%. Brusca frenata al Sud con il 31%

I RADUNI IN GIRO PER L'ITALIA

Barboncini. Bassotti. Golden. Dalmata. Ma anche tanti altri esemplari: i raduni, virali sui social, uniscono l'Italia da nord a sud con video che sono cliccatissimi. Perché i nostri "amici pelosi" sono fratelli o sorelle di una grande famiglia allargata. Per fortuna in questi anni, dal punto di vista normativo sono stati colmati tantissimi vuoti: oggi il maltrattamento degli animali è un reato gravissimo, punito con l'arresto. 

