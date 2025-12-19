Quali sono gli animali domestici più diffusi? Ecco cosa dice l'ultimo studio

19 dicembre 2025, ore 11:00
Il 22,1% dei nuclei familiari dichiara la presenza di uno o più cani, mentre il 17,4% convive con uno o più gatti
Il migliore amico dell'uomo, quello che non tradisce. Che ti fa le feste, scondinzolando o facendo le fusa. Insomma, gli animali domestici sono parte della nostra famiglia soprattutto a Natale.
Secondo un'indagine, pubblicata stamattina su Tgcom24, "la quota di famiglie con animali sale al 45,5% quando il titolo di studio più elevato in famiglia è almeno il diploma di scuola superiore, mentre scende al 30,2% tra i nuclei con un livello di istruzione non superiore alla licenza media".
GLI ANIMALI DOMESTICI PIU' DIFFUSI
Sicuramente cani e gatti: sono loro gli animali domestici più diffusi. Il 33,9% delle famiglie possiede un cane, un gatto o, addirittura, entrambi. Come fa sapere Tgcom24, "il 22,1% dei nuclei familiari dichiara la presenza di uno o più cani, mentre il 17,4% convive con uno o più gatti".
Ma nella classifica ci sono anche i pesci, presenti nel 3,2% delle famiglie, soltanto il 6% dice di possedere animali diversi da cani e gatti (uccelli e tartarughe).