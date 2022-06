Radio Zeta Future Hits Live 2022, torna l’emozione di stare insieme, tra musica e spensieratezza

Il primo evento interamente dedicato alla Generazione Zeta, una grande festa per salutare la scuola che finisce e accogliere un’estate che arriva, tutta da vivere: il Radio Zeta Future Hits Live 2022 si è appena concluso, ma le emozioni andate in scena sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma ci accompagneranno ancora per molto. A condurre la serata, tre ragazzi che di strada ne hanno già fatta tanta e promettono sia solo l’inizio: Paola Di Benedetto, Camilla Ghini e Jody Cecchetto. Sotto di loro, una folla di ragazzi che ha colorato la città, per un tutto esaurito da record.





LO SHOW APERTO DA TOMMASO PARADISO E IL MONOLOGO DI ALFA

Le luci si abbassano, entra lui: Tommaso Paradiso, che ci regala un medley delle sue ultime hit. La serata inizia così, a parlare è subito la musica. Poi entrano i conduttori, e da lì è un susseguirsi dei nomi più rappresentativi della Generazione Zeta, in un mix di freschezza e malinconia, di dolcezza e voglia di divertimento. Ad esibirsi, sul palco della Cavea, ci sono Coez, Elodie, Achille Lauro, Gazzelle e Alfa. Ed è proprio lui, il cantautore genovese, a regalare uno dei momenti più toccanti della serata, con un bellissimo monologo sull’importanza di non avere fretta, perché, soprattutto a vent’anni, si ha tutto il tempo del mondo, anche per sbagliare: “Questa è l’estate della ripartenza, e auguro a tutti voi di prendere in mano il vostro futuro e scoprire cosa vi rende felici. Ma senza fretta”. E poi ancora parola alla musica. Ci sono Ernia, i Coma_Cose, Sangiovanni, Margherita Vicario, Psicologi, Mahmood, Blanco, Max Gazzè e Carl Brave, Franco126, Rkomi, Dardust e Massimo Pericolo, Ariete, Fulminacci, Irama, Gaia, Luigi Strangis, Ditonellapiaga, Chiello, Mara Sattei, Tananai. Ed è proprio con gli ultimi due che arriva la sorpresa, annunciata in mattinata nel corso della conferenza stampa: si esibisce anche Fedez, sulle note de "La dolce vita". E per il Radio Zeta Future Hits Live la chiusura è esplosiva, con il djset di Sick Luke.





UN EVENTO SPECIALE DELLA DICIOTTESIMA RADIO NAZIONALE

Un grande evento targato Radio Zeta, che arriva proprio mentre la "piccola" di casa RTL 102.5 diventa grande: dal 25 maggio scorso infatti, Radio Zeta è, a tutti gli effetti, un’emittente radiofonica nazionale in FM ed in DAB dopo l’acquisizione della concessione/autorizzazione nazionale dalla soc. Monradio srl, denominata Radio Orbital, ex radio “Voice Of America”. Insomma da oggi Radio Zeta potrà essere finalmente ascoltata su tutto il territorio nazionale. Un risultato straordinario, che Lorenzo Suraci, Presidente di RTL 102.5, commenta con emozione: “Radio Zeta è sempre stata un’importantissima super station. Dal 25 maggio Radio Zeta è a tutti gli effetti la diciottesima radio nazionale".





UNA GRANDE COPERTURA, SEMPRE NEL SEGNO DELLA RADIOVISIONE

Un evento incredibile. Ma anche chi non è riuscito a prendere un biglietto in tempo, visto il sold out lampo, ha potuto comunque godersi lo spettacolo, trasmesso in radiovisione, in contemporanea su Radio Zeta, su RTL 102.5, in streaming su RTL 102.5 Play – dove è possibile rivedere anche tutte le esibizioni https://play.rtl.it/- e su TV8. Una copertura in tempo reale a cui si è aggiunto il fiume di commenti sui social, dove gli hashtag ufficiali della serata hanno dominato le tendenze. Possiamo dirlo: dopo due anni di pandemia, in cui indubbiamente ha subito più di qualsiasi altra il distanziamento, la mancanza di live, di socializzazione, la Generazione Zeta si è ripresa tutto, con grande stile. E, certamente, è solo l’inizio.