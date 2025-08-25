Ragazzo morto davanti al pc, indossava una maschera antigas, attraverso la quale avrebbe inalato gas refrigerante

Aveva 27anni , una personalità che gli inquirenti cercano di ricostruire attraverso le testimonianze dei genitori e degli amici. Per capire cosa realmente sia successo, cosa lo abbia portato al decesso, saranno fondamentali i contatti informatici avuti immediatamente prima della morte. Lui è stato ritrovato senza vita davanti al computer con indosso una maschera antigas con cui avrebbe inalato del gas refrigerante. Sono stati i genitori della vittima, di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, a trovare il figlio deceduto.

Sono in corso gli accertamenti per conoscere le cause della morte, anche se non si esclude un gesto volontario, forse frutto di una delle tante challenge che popolano social network e canali streaming. Al momento, però, non risultano esserci elementi che possano confermare questa ipotesi.



