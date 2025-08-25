Ragazzo morto davanti al pc, indossava una maschera antigas, attraverso la quale avrebbe inalato gas refrigerante

Ragazzo morto davanti al pc, indossava una maschera antigas, attraverso la quale avrebbe inalato gas refrigerante

Redazione Web

25 agosto 2025, ore 18:30

Aveva 27 anni, il fatto è avvenuto a Roseto degli Abruzzi, sequestrato il materiale informatico, per ora si lavora su ogni ipotesi, potrebbe trattarsi di suicidio

Aveva 27anni , una personalità che gli inquirenti cercano di ricostruire attraverso le testimonianze dei genitori e degli amici. Per capire cosa realmente sia successo, cosa lo abbia portato al decesso, saranno fondamentali i contatti informatici avuti immediatamente prima della morte. Lui è stato ritrovato senza vita davanti al computer con indosso una maschera antigas con cui avrebbe inalato del gas refrigerante. Sono stati i genitori della vittima, di Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo, a trovare il figlio deceduto.
Sono in corso gli accertamenti per conoscere le cause della morte, anche se non si esclude un gesto volontario, forse frutto di una delle tante challenge che popolano social network e canali streaming. Al momento, però, non risultano esserci elementi che possano confermare questa ipotesi.

Sequestrato il materiale informatico

I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane, sul cui corpo non sono stati riscontrati segni di violenza o lesioni. I carabinieri del Reparto operativo del Comando provinciale di Teramo hanno sequestrato il cellulare, il computer e altro materiale informatico. La salma del giovane si trova all'obitorio dell'ospedale di Teramo a disposizione del pm Di Marco che dovrà valutare l'eventuale autopsia.


