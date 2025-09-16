Raul Bova in procura per il caso degli audio rubati, l''attore aveva denunciato un tentativo di ricatto

Le conversazioni private tra Raul Bova e quasi certamente Martina Ceretti sono al centro da mesi di un gossip che è diventato un caso giudiziario L'attore è stato ascoltato per circa un'ora in Procura, a Roma, in relazione all'indagine che lo vede parte offesa sulla vicenda degli audio rubati. I pm di piazzale Clodio procedono per il reato di tentata estorsione ai danni di Bova . Gli audio, diffusi senza consenso, riguardano una parte di conversazione via chat tra l'attore e la modella. Il contenuto è stato poi rilanciato sui social. La vicenda era iniziata quando sul telefono dell'attore era arrivato un messaggio da un numero sconosciuto in cui un mittente ignoto lo aveva avvisato che gli audio potevano essere diffuse per danneggiarlo. "Nel corso dell'atto istruttorio il mio assistito - spiega il legale David Leggi - ha ribadito le ragioni della sua denuncia evidenziando la pressione ricattatoria dei messaggi ricevuti nelle scorse settimane.

Cosa è successo

Al centro dei fatti, l’attore, la giovane modella Martina Ceretti, e una serie di messaggi vocali privati, divenuti virali dopo la loro pubblicazione nel podcast 'Falsissimo' di Fabrizio Corona lo scorso 21 luglio.

Tutto è iniziato con un messaggio anonimo, arrivato sul cellulare di Raoul Bova. Un avvertimento: alcuni audio compromettenti, relativi a conversazioni intime con Martina Ceretti, modella e influencer di 23 anni, potrebbero essere resi pubblici. Nessuna richiesta dettagliata, ma un'intenzione chiara. Bova sceglie il silenzio. Il 21 luglio, però, le conversazioni vengono inserite da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo. La Procura di Roma apre un'inchiesta per tentata estorsione. Le frasi pronunciate da Bova, tra cui il virale "Buongiorno essere speciale, dal sorriso meraviglioso e dagli occhi spaccanti", hanno immediatamente fatto il giro dei social, diventando un vero e proprio tormentone.

Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto il 6 agosto, aprendo un’istruttoria ufficiale. L’Autorità è intervenuta a seguito dell’atto presentato da Bova, assistito dall'avvocato Annamaria Bernardini De Pace, sua ex suocera, e ha emesso un avvertimento nei confronti di tutti i potenziali utilizzatori dell’audio o di contenuti estratti dalla conversazione privata dell’attore, ribadendo che la loro ulteriore diffusione potrà comportare l’adozione di ogni provvedimento ritenuto opportuno, anche di carattere sanzionatorio.

Le parole riprese da Fabrizio Corona

Secondo quanto scrive Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo, la modella Martina Ceretti sarebbe stata proprio la destinataria di quei messaggi vocali inviati dall’attore. Classe 2002, Ceretti ha 23 anni, è nata a Roma e si è trasferita a Milano per inseguire un sogno: quello di lavorare nella moda e, un giorno, anche nel cinema. Un volto fresco e giovane, che si muove tra set fotografici, lezioni di canto e studi universitari. E' una modella dell’agenzia Fashion Model di Milano. Oltre alla carriera nel mondo della moda, ha portato avanti anche un percorso accademico: si è laureata in Filosofia lo scorso anno, e ha raccontato di voler continuare a studiare canto. "Vorrei riprendere a fare lezioni – ha detto in un’intervista al Corriere dello Spettacolo nel 2024 – perché aiuta molto ad ascoltare i propri sentimenti e raccontarli attraverso una canzone".

In passato, Ceretti ha anche partecipato a un videoclip musicale di Eros Ramazzotti, che la stessa Martina ha dichiarato essere stata un’esperienza stupenda. Sempre al Corriere aveva rivelato di avere una grande passione per la cucina ma allo stesso tempo ama tenersi in forma: “Il mio segreto è… mangiare piatti di pasta al pesce: chi mi cucina le linguine all’astice, conquista il mio cuore!”, aveva detto.

Sempre secondo Corona la modella avrebbe avuto brevi frequentazioni con il conduttore Stefano De Martino e il calciatore Sandro Tonali. Relazioni mai confermate ufficialmente e che lei stessa non ha mai voluto commentare. Il rapporto con Raoul Bova, invece, sarebbe nato su Instagram, da un semplice scambio di messaggi.

Anche Rocío Muñoz Morales non commenta

L’altra protagonista involontaria della vicenda è Rocío Muñoz Morales. L'ex compagna di Raoul Bova, madre delle sue due figlie, si è trovata, suo malgrado, invischiata nello scandalo che, da semplice gossip, è diventato materia giuridica. La sua reazione è stata silenziosa. Solo qualche parola pronunciata durante la sua prima apparizione pubblica dopo lo scandalo, in occasione del Filming Italy Venice Award, evento collaterale alla Mostra del Cinema di Venezia. "Sto bene, sono serena, sono tranquilla. Perché, non si vede?", ha risposto all'Adnkronos. Poi, in una dichiarazione più intima: "Il teatro mi ha consentito di vivere una realtà più bella di quella che stavo vivendo io. Mi sono convinta che bellezza e giustizia non vadano mai separate. Quando ti senti più fragile scopri una forza che non sapevi di avere. Sono una donna coraggiosa".



