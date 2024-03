Re Carlo sta male per davvero? Ecco l'ultima spifferata che gira in Rete. Intanto i tabloid inglesi dicono che... Photo Credit: agenziafotogramma.it

Re Carlo sta male? Nelle ultime ore c'è un nuovo rumors che gira tra i giornalisti di mezzo mondo. Si tratta di Re Carlo, che è salito al trono dopo la morte dell'amatissima regina Elisabetta II (la più longeva per record di tempo).



Adiamo per gradi. Re Carlo, di recente, è stato operato alla prostata a causa di un tumore. E' stato ricoverato nello stesso ospedale di Kate Middleton (LEGGI QUI per saperne di più). Ora, però, c'è dell'altro che spiffera il settimanale Oggi:

Carlo d’Inghilterra ha il cancro al pancreas, gli hanno dato sei mesi di vita

Re Carlo starebbe, stando ai rumors, starebbe organizzando il suo funerale. Dopo il ricovero per problemi alla prostata, Buckingham Palace non ha diramato altre notizie ufficiali. Quindi si tratta di indiscrezioni. Alcuni siti inglesi raccontano che la famiglia reale sarebbe al corrente delle condizioni di Carlo e che il figlio William si starebbe preparando a prendere il posto del padre. Nel caso in cui morisse il Re, come avvenuto per Elisabetta II, c'è un nome in codice per tutta l'operazione: Menai Bridge. Auguriamo, ovviamente, lunga vita al sovrano inglese.

IL RIAVVICINAMENTO CON HARRY, PRINCIPE RIBELLE

Lo hanno chiamato principe ribelle. Harry, rossiccio, simpatico, sopra le righe, avrebbe teso la mano a suo padre dopo anni di confronti e soprattutto scontri. Tutto, lo ricordiamo, è iniziato con le nozze: Harry e Meghan sono andati via dal Regno Unito trovando rifugio in America, a Los Angeles, tra le stelle di Hollywood. Il podcast, la biografia e tutto il resto ha sicuramente creato scompiglio alla famiglia Reale, che durante gli ultimi anni del regno di Elisabetta II ha preferito la strada del silenzio. Harry ha fatto rumore. Clamore. Poi, secondo i tabloid, ci sarebbe stato un vero e proprio riavvicinamento del principe a suo padre, forse a causa della malattia. Chissà.

CAMILLA SI PREDE UNA PAUSA

Camilla ha deciso di fermarsi. Una pausa per ricaricare le batterie e ricominciare. Sarebbe stato Carlo a chiedere a sua moglie lo stop (momentaneo). Camilla, vista l'assenza di Carlo per motivi di salute, si è presentata agli impegni istituzionali: tra questi l'incontro con la first lady ucraina Olena Zelenska. Una fonte vicina alla regina fa sapere:

Camilla è esausta, merita riposto e relax