Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

Protagonista e trionfatore del Rigoletto Ludovic Tézier, il celebre baritono francese, sabato sera, nei panni del giullare verdiano ha conquistato il pubblico. Quello che possiamo definire ‘pubblico delle grandi occasioni’ in termini di numero, 10mila gli spettatori nel teatro all’aperto più grande del mondo, per quella che rimane un’opera tra le più amate del repertorio, il pubblico ha tributato al cast dieci minuti di applausi ininterrotti. RTL 102.5 è la radio ufficiale del 102° Arena di Verona Opera Festival.

IL CAST

Accanto a Tézier, il tenore samoano Pene Pati, al suo debutto in Arena, nei panni del Duca di Mantova. Nina Minasyan è stata Gilda, figlia di Rigoletto, mentre Gianluca Buratto ha interpretato Sparafucile. Martina Belli ha debuttato in Arena nel ruolo di Maddalena. Nel cast anche la partecipazione di Agostina Smimmero, Francesca Maionchi, Matteo Macchioni e Nicolò Ceriani.