Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano

Rigoletto: la magia del melodramma conquista il pubblico areniano Photo Credit: Arena di Verona

Redazione Web

11 agosto 2025, ore 19:00

Al 102° Arena di Verona Opera Festival è andata in scena il quinto e ultimo titolo operistico di questa stagione

Protagonista e trionfatore del Rigoletto Ludovic Tézier, il celebre baritono francese, sabato sera, nei panni del giullare verdiano ha conquistato il pubblico. Quello che possiamo definire ‘pubblico delle grandi occasioni’ in termini di numero, 10mila gli spettatori nel teatro all’aperto più grande del mondo, per quella che rimane un’opera tra le più amate del repertorio, il pubblico ha tributato al cast dieci minuti di applausi ininterrotti. RTL 102.5 è la radio ufficiale del 102° Arena di Verona Opera Festival.

IL CAST

Accanto a Tézier, il tenore samoano Pene Pati, al suo debutto in Arena, nei panni del Duca di Mantova. Nina Minasyan è stata Gilda, figlia di Rigoletto, mentre Gianluca Buratto ha interpretato Sparafucile. Martina Belli ha debuttato in Arena nel ruolo di Maddalena. Nel cast anche la partecipazione di Agostina Smimmero, Francesca Maionchi, Matteo Macchioni e Nicolò Ceriani.

LA TRAMA IN BREVE

Tra i brani più popolari, nel terzo ed ultimo atto di "Rigoletto" di Giuseppe Verdi, c’è ‘La donna è mobile’: l’aria intonata dal Duca di Mantova. Nella storia del buffone Rigoletto (che da un lato asseconda con malizia i capricci del Duca di Mantova e dall’altro vuole proteggere a ogni costo la figlia Gilda) si intrecciano temi eterni quali la passione, il tradimento, l’amore, l’odio e la rivalsa, esaltati da arie immortali come ‘Caro nome’, ‘Cortigiani, vil razza dannata’ e appunto ‘La donna è mobile’. E’ il momento in cui il duca riflette sulla personale visione della donna, imperscrutabile e inaffidabile come piuma al vento, suscettibile di cambiamenti di pensieri, parole e umore.

Argomenti

102° Arena di Verona Opera Festival
Arena di Verona
Rigoletto
RTL102.5

Gli ultimi articoli di Redazione Web

Mostra tutti
  • Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

    Una donna morta a Milano , investita da una auto rubata, con a bordo quattro ragazzi che dall'aspetto sembrano minorenni

  • Botulino: identificati i prodotti che avrebbero causato le intossicazioni in Calabria, ci sono nove indagati

    Botulino: identificati i prodotti che avrebbero causato le intossicazioni in Calabria, ci sono nove indagati

  • RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della settima settimana

    RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2025: “a me mi piace” di Alfa (ft. Manu Chao) è in testa alla classifica della settima settimana

  • Emergenza incendi in Italia, oltre 56.000 ettari distrutti in sette mesi, cresce la minaccia alle aree protette

    Emergenza incendi in Italia, oltre 56.000 ettari distrutti in sette mesi, cresce la minaccia alle aree protette

  • Oggi , domenica 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Leone; in 25 anni dimezzata la popolazione globale

    Oggi , domenica 10 agosto, è la Giornata Mondiale del Leone; in 25 anni dimezzata la popolazione globale

  • Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

    Ucraina e Ue cercano una posizione comune prima del vertice tra Trump e Putin in programma il 15 agosto in Alaska

  • Crisi a Gaza, appello internazionale per fermare l’offensiva e garantire aiuti umanitari

    Crisi a Gaza, appello internazionale per fermare l’offensiva e garantire aiuti umanitari

  • Addio a Jim Lovell, eroe dell’Apollo 13, è stato una leggenda dell’esplorazione spaziale

    Addio a Jim Lovell, eroe dell’Apollo 13, è stato una leggenda dell’esplorazione spaziale

  • Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

    Matteo Salvini a RTL 102.5: “Al lavoro per rivedere rinnovi patente per età”

  • "Oltre al malore per cause naturali o indotte da alcol o droghe c'è anche una terza possibilità: che Simona sia scivolata vicino la piscina, abbia sbattuto la testa e abbia perso i sensi. Dall'autopsia sarebbe emerso un piccolo segno sotto la nuca. I

    New Hit di RTL 102.5: ecco tutti i successi italiani e internazionali in onda da questa settimana

Mostra del Cinema 2025, ecco il film scelto per la preapertura di Venezia 82

Mostra del Cinema 2025, ecco il film scelto per la preapertura di Venezia 82

La kermesse avrà inizio ufficialmente mercoledì 27 agosto e proseguirà al Lido fino al 6 settembre

Cosa abbiamo guardato su Netflix nei primi sei mesi del 2025: Adolescence batte Squid Game

Cosa abbiamo guardato su Netflix nei primi sei mesi del 2025: Adolescence batte Squid Game

Tra i film al top Back in action e Straw, bene la serie Zero Day

82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il direttore Alberto Barbera racconta le novità a RTL 102.5

82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, il direttore Alberto Barbera racconta le novità a RTL 102.5

Ieri è stato presentato ufficialmente il programma dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, RTL 102.5 sarà la radio ufficiale della manifestazione.