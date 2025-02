Ritrovata la 15enne scomparsa a Lucca, era su un treno regionale verso Viareggio

È con un post sul profilo Facebook del Comune di Lucca che si apprende la notizia del ritrovamento di Gaia Celoni, la 15enne di Lucca che, nella serata del 22 febbraio, era scomparsa dal centro città. «ATTENZIONE! AGGIORNAMENTO ORE 22.25 RITROVATA E RIPORTATA A CASA» si legge online. La 15enne è stata individuata dai carabinieri della sezione radiomobile di Lucca su un treno regionale, partito da Firenze e diretto a Viareggio, alla stazione di Altopascio ed è tornata subito tra le braccia dei genitori. «Gaia è di nuovo tra le mie braccia. Vi abbraccio tutti uno per uno. Il mio cuore vi dedica un augurio di infinito amore a tutti voi e alle vostre famiglie…non c’è gioia più grande di ritrovare la propria figlia in buona salute. Tutto il resto non conta» ha scritto Fabio Celoni, padre di Gaia, sui social. Alla sua gioia si aggiunge quella del sindaco di Lucca, Mario Pardini: «È con grande gioia che ho appreso del ritrovamento sul treno regionale da Firenze a Lucca di Gaia Celoni, la quindicenne scomparsa ieri sera nel centro della nostra città. È stata ritrovata dai Carabinieri di Lucca che ringrazio insieme a tutte le forze dell’ordine che si sono attivate per le ricerche».





La scomparsa di Gaia e gli appelli social

Dalle 20.30 di sabato 22 febbraio si erano perse le tracce della giovane Gaia, da quando la minore era stata accompagnata dalla madre nel centro città, precisamente a Porta San Pietro, una delle zone più frequentate dai giovani nel weekend, dove avrebbe dovuto incontrare un’amica. Da quel momento più nulla, il cellulare è sempre risultato spento. Nelle ore successive i militari avrebbero cercato di ricostruire cosa sarebbe successo, seguendo una pista fuori città ed estendendo le ricerche in diverse zone della Toscana. Ben presto si è sparsa la notizia della scomparsa di Gaia, soprattutto grazie all’appello social del padre, in cui mostra una foto della figlia e invita chiunque abbia qualche informazione a contattarlo, e a quello del Comune di Lucca: «Scomparsa da ieri sera 22 febbraio alle ore 20.30, zona Lucca, si chiama Gaia Celoni, ha 15 anni e indossa dei jeans stretti blu, un piumino nero col cappuccio e delle scarpette sportive bianche. Ha gli occhi chiari e deli lunghi capelli rossi e ricci. Chi avesse notizie o l’avesse incontrata è pregato di avvertire le Forze dell’ordine».