Roberta Giarrusso parla di suo marito in Radiovisione, lavora troppo, non lo vedo più

“Ormai non lo vedo più…”: Roberta Giarrusso è ospite in radiovisione su RTL 102.5 News - nel corso di Trends & Celebrities - e decide di raccontare un dettaglio abbastanza scherzoso sul suo matrimonio. La coppia è legatissima, ma Riccardo Di Pasquale è sempre in giro per viaggi di lavoro. Insomma, è super impegnato come produttore. Tempo fa, la coppia ha partecipato a Pechino Express. “E' stata un’esperienza incredibile, impressionante”, dice lui. Nel corso della diretta, in collegamento a distanza, arriva anche la Giarrusso, che il pubblico apprezza da sempre per le fiction sul piccolo schermo. “Ma voi maschi pensate che fare il genitore sia una cosa semplice?”, ironizza in radiovisione su RTL 102.5 News. “Ormai per vederlo devo chiedere anche io l’appuntamento”, dice riferendosi a Riccardo. Che scherza e sorride.

UNA LUNGA STORIA D'AMORE CORONATA DALLA NASCITA DI GIULIA

I due, come spesso hanno raccontato, si sono conosciuti sul set. Lui produttore, lei attrice. Un colpo di fulmine vero e proprio. "Quando l'ho visto pensavo fosse Fabrizio Corona e poi durante un parcheggio ha preso un palo in pieno", aveva svelato qualche tempo fa la Giarrusso, sempre nel corso di Trends & Celebrities. E dopo pochi mesi la coppia ha ufficializzato il fidanzamento. Presto sono arrivate le nozze e la notizia della gravidanza.