Roma: sei ladri in casa del calciatore El Aynaoui, momenti di terrore, con tutti i presenti chiusi in una stanza

Essere calciatori a Roma è difficile, non solo per le pressioni delle tifoserie e dell’ambiente, ma anche perché c’è una lunga storia di furti e rapine ai loro danni. L’ultimo episodio nella notte scora nell'abitazione del calciatore franco- marocchino della Roma Neil El Aynaou i, in zona Castel Fusano, in via Scevola Mariotti, a Casal Palocco . Intorno alle 3 una banda di sei uomini vestiti di nero, armati di pistola e volto coperto sono entrati in casa dopo aver divelto una grata della finestra del salone, e hanno seminato il terrore tra i presenti . I rapinatori hanno prima chiuso in una stanza il calciatore, la madre, la compagna e il fratello con la sua compagna. Poi hanno rubato gioielli del valore di circa 10 mila euro , un Rolex e delle borse griffate. “ Grande paura, ma stiamo tutti bene ” Il commento del calciatore. Gli agenti della squadra mobile e la scientifica hanno compiuto sul posto, le prime indagini.

La lunga lista di disavventure

La rapina avvenuta la notte scorsa nell'abitazione del centrocampista della Roma Neil El Aynaoui, è solo l'ultimo colpo messo a segno ai danni di calciatori nella Capitale. A luglio dello scorso anno stessa sorte era toccata all'ex centrocampista laziale Matias Vecino. Di ritorno nella sua abitazione alla Camilluccia, trovò la casa a soqquadro. Rubati gioielli e orologi di lusso, per un valore non quantificato. Ancora un laziale In precedenza, a febbraio, l'abitazione del difensore biancoceleste Mario Gila in zona Formello era stata presa di mira dai ladri mentre il calciatore era impegnato in campo contro il Napoli. In quel caso, vennero portati via gioielli e orologi per un valore di 40mila euro. Nel dicembre 2023, i ladri avevano svaligiato la villa all'Eur dell'allora giocatore della Roma Nicola Zalewski. Dopo aver forzato una porta finestra, riuscirono a fuggire con oro e vari oggetti preziosi.

Un mese prima, a finire vittime furono il calciatore della Lazio Mattia Zaccagni e la moglie, l'influencer Chiara Nasti. I ladri, approfittando dell'assenza in casa dei due, rubarono gioielli e altri oggetti preziosi per un valore di 80mila euro. A ottobre 2023 i ladri entrarono nella villa sull'Appia Antica di Chris Smalling, 34enne allora difensore centrale dell'As Roma. A rovinare i piani fu l'allarme. Il calciatore aveva già subito una rapina a mano armata nella sua casa nell'aprile 2021 e un tentato pochi mesi dopo, quando i vigilanti misero in fuga la banda. A maggio 2023 Alessio Cerci riuscì a mettere in fuga due rapinatori che volevano derubarlo del Rolex. L'ex calciatore dell'As Roma venne avvicinato da uno scooter mentre si trovava al volante della sua auto in via Giovanni Volpato, in zona Marconi. Riconosciuta come finta l'arma che gli avevano puntato contro, non aveva ceduto alle minacce, facendoli scappare. Più violento il colpo subito il 31 marzo del 2022 dal calciatore della Lazio Raul Moro, picchiato mentre si trovava insieme al padre e rapinato sul Grande Raccordo Anulare di Roma. In quattro bloccarono la Mercedes classe A su cui viaggiavano il calciatore 20enne e il padre all'altezza del km 26. Dopo averli picchiati, fuggirono con la macchina. L'attaccante e il padre vennero soccorsi e trasportati in codice giallo all'ospedale Casilino. E tutti questi casi, nonostante il lavoro delle forze dell’ordine restano irrisolti.



