RTL 102.5 è la radio ufficiale della nuova stagione di MasterChef Italia. Da stasera in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW riaprono le amate e ambitissime cucine di MasterChef Italia.

Decine di aspiranti chef sono pronti a mettersi in gioco e a dimostrare il loro valore tra i fornelli: sono cuochi amatoriali di ogni età, provenienza, estrazione sociale e culturale, diversissimi tra loro eppure con un sogno o un obiettivo in comune, quello di diventare il nuovo MasterChef Italiano. Le cucine di MasterChef Italia, cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, si riaccendono con la nuova stagione al via da stasera tutti i giovedì alle 21:15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW (sempre disponibile on demand e visibile anche su Sky Go).

A giudicare i piatti e a scegliere chi merita di entrare nella Masterclass di quest’anno torna in giuria l’irresistibile trio formato dagli chef stellati Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.

Bruno Barbieri, ospite in radiovisione su RTL 102.5, racconta la nuova edizione: «Quest'anno succederanno cose molto interessanti, abbiamo cambiato i meccanismi e tutto può succedere. Abbiamo deciso di cambiare le carte in tavola, ci piace avere delle sorprese. Dopo tanti anni, la gente ti conosce; quest'anno accadranno cose insolite. Sarà una grande stagione. La severità sarà sempre giusta, però ci piace avere persone che sappiano cucinare, e dobbiamo dire che quest'anno, dalla parte culinaria, ci saranno tante cose interessanti. Sarà anche un’edizione tanto femminile. MasterChef ha cambiato il modo di pensare della gente, abbiamo dato lustro a questo mestiere, con il cibo non si scherza».

RTL 102.5 è la radio ufficiale di MasterChef Italia 2024 e regala ai suoi ascoltatori un grembiule ufficiale di MasterChef Italia personalizzato con il proprio nome. Non solo, potranno anche intervenire in diretta su RTL 102.5 e condividere la ricetta del loro piatto forte. Per partecipare basta andare su RTL 102.5 Play.