RTL 102.5 radio ufficiale della Milano-Sanremo e della Sanremo Women 2026

RTL 102.5 radio ufficiale della Milano-Sanremo e della Sanremo Women 2026

RTL 102.5 radio ufficiale della Milano-Sanremo e della Sanremo Women 2026

Redazione Web

19 marzo 2026, ore 10:42

Sabato 21 marzo RTL 102.5 racconterà entrambe le gare con una copertura completa, attraverso i suoi programmi, i notiziari e i canali social, offrendo agli ascoltatori ogni momento e retroscena delle competizioni

RTL 102.5 è la radio ufficiale della Milano–Sanremo e della Sanremo Women 2026, le prime “classiche monumento” della stagione, in programma sabato 21 marzo.

Conosciuta come la “Classicissima di Primavera”, la corsa maschile Milano–Sanremo partirà da Pavia, mentre la versione femminile, Sanremo Women, prenderà il via da Genova. L’arrivo per entrambe le gare sarà a Sanremo.

Con il commento di Paolo Pacchioni, RTL 102.5 seguirà la Milano–Sanremo, offrendo una narrazione completa di ogni momento all’interno dei propri programmi, nei notiziari e sui canali social. Per la gara femminile Sanremo Women, Jessica Brugali garantirà aggiornamenti in tempo reale, curiosità, retroscena esclusivi e contenuti speciali.


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